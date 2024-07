Ăn ốc có nên bỏ đuôi, rất nhiều người đang hiểu sai

Ốc hương xào me



Ốc hương xào me là món ăn vặt được nhiều người yêu thích. Vị chua dịu của me hòa cùng vị cay nồng của ớt kết hợp với thịt ốc dai, giòn đảm bảo sẽ khiến bạn thích mê. Món ăn không những ngon mà cách chế biến rất đơn giản.

Ốc mỡ xào me



Ốc mỡ xào me là sự kết hợp của vị chua ngọt từ nước sốt me, xen lẫn một chút cay cay mằn mặn tạo nên sức hấp dẫn không thể chối từ. Món này sẽ ngon hơn nếu bạn chấm ốc với muối tiêu và vắt thêm ít tắc. Ăn ốc cùng với chút rau răm, tóp mỡ và đậu phộng rang thì càng tuyệt vời hơn nữa.

Ốc mít xào me



Ốc mít xào me là món ăn thơm ngon, đậm đà. Món ăn là sự kết hợp đủ vị chua cay mặn ngọt từ nước sốt me. Những con ốc được áo bên ngoài nước sốt bóng lưỡng, sánh mịn. Thịt ốc chắc ngọt, giòn thơm chấm ngập trong sốt me ăn rất ngon và vui miệng, nhất là khi tụ tập gia đình hoặc bạn bè.