Theo các chuyên gia, trong lê có chứa nguồn chất xơ và lượng nước dồi dào. Việc bổ sung lê thường xuyên không chỉ giúp nhuận tràng mà còn duy trì nhu động ruột khỏe mạnh. Lê chứa nguồn chất xơ dồi dào Lý do chính khiến lê trở thành thực phẩm tốt cho sức khỏe đường ruột là vì hàm lượng chất xơ cao. Một quả lê có kích thước trung bình có thể cung cấp tới 6 gam chất xơ, tương đương với khoảng 24% lượng ăn hàng ngày của người lớn. Phần lớn là chất xơ không hòa tan, đóng vai trò rất quan trọng trong việc duy trì nhu động ruột đều đặn. Chuyên gia cho biết, bổ sung lê ngoài việc mang lại tác dụng nhuận tràng mà còn duy trì chu kỳ nhu động ruột khỏe mạnh, tránh dẫn đến các vấn đề về đường tiêu hóa như IBS (hội chứng ruột kích thích) và viêm túi thừa. Hỗ trợ hệ vi sinh vật đường ruột khỏe mạnh Lê bao gồm các chất xơ prebiotic là nguồn thức ăn cho lợi khuẩn tồn tại trong ruột của bạn. Điều này làm cho vi khuẩn xấu tiêu thụ chất xơ prebiotic để có hệ vi sinh vật khỏe mạnh cân bằng. Khi có hệ vi sinh vật đường ruột cân bằng sẽ giải quyết trực tiếp các vấn đề về tiêu hóa hợp lý các chất dinh dưỡng mà cơ thể bạn nạp vào.

Ăn lê có thực sự tốt cho sức khỏe đường ruột? Hỗ trợ quản lý cân nặng Giữ trọng lượng cơ thể lý tưởng là rất quan trọng để có sức khỏe đường ruột tốt. Vì tình trạng thừa cân làm tăng nguy cơ mắc nhiều chứng rối loạn tiêu hóa, chẳng hạn như trào ngược axit, bệnh túi mật và các vấn đề về gan. Trong quả lê có lượng calo thấp nhưng lại giàu chất xơ. Chúng giúp bạn cảm thấy no lâu hơn. Hiệu ứng no này đóng một vai trò rất lớn trong việc kiểm soát cân nặng, tác động trực tiếp đến đường ruột của bạn. Nguồn tự nhiên của chất chống oxy hóa và các hợp chất chống viêm Lê là nguồn cung cấp nhiều chất chống oxy hóa khác nhau và chứa nhiều vitamin C, vitamin K và flavonoid giúp bảo vệ ruột khỏi stress oxy hóa và viêm nhiễm. Nhiều vấn đề về tiêu hóa từ khó chịu nhẹ đến bệnh viêm ruột đều do viêm gây ra. Trong quả lê có các hợp chất chống viêm làm dịu đường tiêu hóa và giảm tình trạng viêm gây ra các bệnh lý. Ăn lê thường xuyên có lợi trong việc kiểm soát tình trạng viêm mãn tính ở ruột và thúc đẩy hoạt động tiêu hóa hiệu quả. Hydrat hóa và hiệu quả tiêu hóa Quá trình hydrat hóa tốt sẽ đảm bảo quá trình tiêu hóa diễn ra suôn sẻ, tránh tình trạng đầy hơi, táo bón và khó tiêu. Trong quả lê có chứa 84% là nước, hàm lượng nước trong quả lê kết hợp với chất xơ có trong nó sẽ thúc đẩy hiệu quả tiêu hóa tốt hơn. Theo VOV