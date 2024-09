7 loại thực phẩm chứa nhiều kali hơn chuối

Khi nói đến những thực phẩm giàu kali, nhiều người thường chỉ nghĩ đến một loại quả quen thuộc là chuối. Tuy nhiên ngoài chuối, còn nhiều loại thực phẩm mà chúng ta ăn hàng ngày cũng chứa hàm lượng kali rất lớn. 1. Nhu cầu kali của cơ thể Theo TS.BS. Nguyễn Thị Thanh Phượng - Trưởng khoa Nội A, Bệnh viện Hữu Nghị, kali là một trong những chất điện giải chính cùng với natri tham gia điều hòa cân bằng nước và điện giải giúp duy trì hoạt động bình thường của các cơ quan trong cơ thể. Kali đảm bảo hiệu điện thế màng, tính chịu kích thích của thần kinh - cơ giúp cho hoạt động của cơ bắp trong đó có cơ tim. Kali là chất điện giải quan trọng cần thiết cho hoạt động khỏe mạnh của cơ thể. Nhu cầu kali cần thiết mỗi ngày ở người bình thường là khoảng 3.500 - 4.700mg, được lấy chủ yếu qua nguồn thực phẩm. Cụ thể, nam giới từ 19 tuổi trở lên được khuyến nghị có 3.400mg kali mỗi ngày và nữ giới từ 19 tuổi trở lên được khuyến nghị có 2.600mg kali mỗi ngày.

Có rất nhiều loại thực phẩm quen thuộc trong tự nhiên chứa hàm lượng kali cao. Khuyến cáo của WHO năm 2012 cho thấy tăng lượng bổ sung kali sẽ hỗ trợ giảm huyết áp, giảm nguy cơ bệnh tim mạch, đột quỵ, bệnh mạch vành. Thêm 391mg kali vào chế độ ăn hàng ngày sẽ làm giảm 40% nguy cơ đột quỵ. Để có đủ kali, mọi người nên tăng cường ăn các loại thực phẩm giàu kali, chẳng hạn như trái cây và rau quả, thay vì dùng thực phẩm bổ sung. Chỉ nên bổ sung bằng thuốc khi có sự thăm khám và chỉ định của bác sĩ. Với lượng kali ăn vào gần như được hấp thụ hoàn toàn, việc lựa chọn chế độ ăn gồm các loại thực phẩm chứa nhiều kali đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe thể chất lẫn tinh thần. Có nhiều loại thực phẩm quen thuộc trong tự nhiên chứa hàm lượng kali cao. Chuối có chứa một ít kali (330mg /100g) nhưng chúng cũng chứa nhiều carbohydrate với 20g carbohydrate /100g. Có nhiều loại thực phẩm thân thiện với chế độ ăn ít carb có hàm lượng kali cao hơn nhiều so với chuối có thể giúp bạn đáp ứng được lượng kali khuyến nghị. Khi bị thiếu hụt kali cần ăn các loại thực phẩm giàu vi chất này như: rau mùi tây, mơ khô, socola, hạnh nhân, khoai tây, măng, chuối, đu đủ, bơ, đậu nành, rau, thịt và cá. 2. Một số loại thực phẩm chứa nhiều kali Nếu cần tăng lượng kali trong chế độ ăn uống , hãy lựa chọn những loại thực phẩm lành mạnh ít carbohydrate, giàu kali để thêm vào thực đơn.

Hạnh nhân giàu kali ít carb Hạnh nhân là một món ăn nhẹ ít carb tuyệt vời vì chúng chứa 6,9g carb /100g. Hạnh nhân cũng là nguồn cung cấp kali dồi dào, chứa 834mg kali /100g.

Hạnh nhân là một loại hạt giàu chất dinh dưỡng và có nhiều lợi ích cho sức khỏe. Hạt hướng dương Rắc hạt hướng dương vào bữa sáng là một cách ngon miệng để bổ sung một số chất béo lành mạnh và kali. Hạt hướng dương chứa 710mg kali /100g, tương đương 213mg trong một khẩu phần 30g. Về mặt carbohydrate, hạt hướng dương cung cấp 5,6g carbohydrate trong một khẩu phần 30g hoặc 18,6g /100g. Rau bina Chỉ chứa 0,2g carbohydrate /100g, đây là loại rau cực kỳ đa năng có thể thêm vào hầu hết mọi bữa ăn. Chứa 682mg kali /100g, rau bina là một cách dễ dàng để bổ sung kali vào chế độ ăn uống. Quả bơ Quả bơ là thực phẩm chính trong chế độ ăn ít carb vì chúng là nguồn chất béo, chất xơ lành mạnh và chỉ chứa 1,9g carb /100g. Một quả bơ cỡ trung bình cũng cung cấp 630mg kali. Cá hồi Nếu muốn chế biến một bữa ăn giàu kali, hãy thử ăn rau bina non và quả bơ với phi lê cá hồi nướng. Giống như quả bơ, cá hồi là nguồn cung cấp chất béo lành mạnh và chất dinh dưỡng ít carbohydrate tuyệt vời, bao gồm 357mg kali /100g. Cá mòi đóng hộp Cá mòi đóng hộp là một cách dễ dàng để bổ sung chất dinh dưỡng vào bữa ăn. Cá mòi đóng hộp có thể bảo quản được lâu, tiện lợi mang theo khi di chuyển và chứa 410mg kali /100g. Với 0g carbohydrate /100g, cá mòi được chế biến nhanh gọn thành một bữa trưa tuyệt vời với một ít lá salad, rau bina và hạt hướng dương.

Trong 100g cá mòi đóng hộp chứa 410mg kali. Bông cải xanh Giống như rau bina, bông cải xanh là một loại rau cực kỳ đa năng có thể ăn sống, hấp hoặc rang, hoặc thêm vào món ớt, món hầm hoặc món nướng phô mai. Bông cải xanh cung cấp 3,1g carbohydrate và 397mg kali /100g, bông cải xanh là một món ăn bổ sung ít carbohydrate ngon miệng cho hầu hết mọi bữa ăn. Theo Sức Khỏe Đời Sống