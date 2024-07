6 tháng đầu năm, 3 ông lớn viễn thông đạt doanh thu gần 130.000 tỷ đồng

Với lộ trình này, trong 6 tháng cuối năm, Viettel đạt mục tiêu hoàn thành 100% các chỉ tiêu năm 2024 (doanh thu 184.900 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 46.200 tỷ đồng và nộp ngân sách 42.800 tỷ đồng).



Với Tổng công ty Viễn thông MobiFone, doanh thu công ty mẹ trong 6 tháng đầu năm 2024 ước đạt 11.976 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế ước đạt 1.257 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước ước đạt 1.242 tỷ đồng.



Trong lộ trình 2024, MobiFone dự kiến doanh thu công ty mẹ sẽ đạt 26.333 tỷ đồng, tăng trưởng 1,3% so với cùng kỳ năm 2023. Lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 1.980 tỷ đồng, tăng trưởng 1,1% so với cùng kỳ.



Trong khi đó, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) đạt doanh thu 27.721 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 3.196 tỷ đồng. Doanh thu công ty mẹ ước đạt gần 20.640 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt hơn 2.230 tỷ đồng, tăng 3,27% so với cùng kỳ năm trước.



Song song với tình hình kinh doanh, dự kiến trong năm 2024, các nhà mạng lớn cũng sẽ triển khai thương mại 5G trên toàn quốc, mang đến thị trường nhiều khởi sắc khi ứng dụng vào nhiều lĩnh vực trong cuộc sống.