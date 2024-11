6 món ăn nhẹ vào ban đêm tốt cho người đường huyết cao

Nếu bạn bị tiểu đường và phải vật lộn với cơn thèm ăn đêm, bạn có thể ăn nhẹ 6 món ăn dưới đây vì nó ít có khả năng làm tăng đường huyết. 6 món ăn nhẹ vào ban đêm tốt cho người có đường huyết cao. Đồ họa: Minh Anh 1. Bánh mì nướng bơ Bánh mì nướng bơ không chỉ là một bữa sáng lý tưởng mà bạn cũng có thể sử dụng nó làm bữa ăn nhẹ ban đêm. Quả bơ là một loại quả ít carbohydrate, nhiều chất xơ, nó không chỉ tốt cho người bị tiểu đường mà còn có lợi cho những người bị bệnh dạ dày. Bên cạnh đó, bơ rất giàu axit béo không bão hòa đơn, tốt cho cơ thể. 2. Bánh mì nguyên cám với bơ đậu phộng Bơ đậu phộng có chỉ số đường huyết thấp và không gây tăng nhanh lượng đường trong máu. Bên cạnh đó, bánh mì nguyên cám là nguồn chất xơ tốt trong chế độ ăn uống, giúp cải thiện tiêu hóa. Vì vậy, bánh mì và bơ đậu phộng là sự kết hợp hoàn hảo, an toàn cho những người có chỉ số đường huyết cao. 3. Hạnh nhân Hạnh nhân giàu protein, chất béo lành mạnh, chất xơ và đây là một món ăn nhẹ giúp no bụng, đặc biệt an toàn đối với những người bị tiểu đường. Bên cạnh đó, việc kết hợp hạnh nhân vào chế độ ăn ít carbohydrate cũng giúp bệnh nhân tiểu đường hạ lượng đường trong máu lúc đói và lượng đường trong máu sau bữa ăn. 4. Pudding hạt chia Hạt chia có chỉ số đường huyết thấp và chứa nhiều chất xơ, protein và axit béo omega-3. Bánh pudding hạt chia có thể là một bữa ăn nhẹ lành mạnh vào đêm khuya, đặc biệt là đối với những người bị tiểu đường bởi ăn thực phẩm có chỉ số đường huyết thấp giúp cải thiện lượng đường trong máu và cũng làm giảm tình trạng kháng insulin. 5. Cà rốt và dưa chuột Cả cà rốt và dưa chuột là những loại củ quả lành mạnh, giúp cung cấp nước. Cả hai loại củ quả này đều ít carbohydrate, không chứa tinh bột nên chúng rất phù hợp để trở thành món ăn nhẹ lành mạnh cho những người bị tiểu đường. Ngoài ra, dưa chuột và cà rốt là những thực phẩm có chỉ số đường huyết thấp nên nó rất an toàn cho người có đường huyết cao.6. TrứngTrứng là thực phẩm giàu protein đóng vai trò quan trọng trong việc điều chỉnh lượng đường trong máu. Trứng giúp bạn no lâu hơn và giúp kiểm soát cơn đói. Hơn nữa, trứng có chỉ số đường huyết thấp nên nó không có bất kỳ tác động lớn nào đến lượng đường trong máu.