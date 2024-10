5 mẫu xe hybrid bán chạy nhất từ đầu năm 2024 đến nay tại Việt Nam

Xe hybrid tại thị trường Việt Nam vẫn là cuộc cạnh tranh của những hãng ô tô Nhật Bản. Trong đó, Toyota Innova Cross HEV vươn lên trở thành mẫu xe hybrid bán chạy nhất tại Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2024. Xe xăng lai điện (hybrid) ngày càng được khách hàng Việt Nam quan tâm bởi những ưu điểm về mặt vận hành và tiết kiệm nhiên liệu. Theo Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), doanh số xe hybrid trong tháng 9 vẫn tăng 125% so với tháng 8, trở thành tháng có doanh số cao nhất từ đầu năm đến nay. Lũy kế 9 tháng đầu năm, hơn 5.650 xe hybrid đã được tiêu thụ, chiếm 2,5% tổng số ô tô bán ra. Điều này cho thấy tiềm năng phát triển lớn của phân khúc loại xe này tại Việt Nam. Dưới đây là 5 mẫu xe hybrid được người Việt mua nhiều nhất trong 9 tháng đầu năm 2024: 1. Toyota Innova Cross HEV: 1.304 chiếc Chín tháng đầu năm, mẫu xe MPV cỡ trung của Toyota bán ra được 3.270 chiếc, trong đó có tới 1.304 chiếc phiên bản hybrid Innova Cross HEV, chiếm tới 39,9%. Toyota Innova Cross ra mắt thị trường Việt vào tháng 10/2023 với 2 phiên bản 2.0 V và 2.0 HEV (hybrid), giá bán lần lượt 810 và 990 triệu đồng. Xe nhập khẩu nguyên chiếc Indonesia. Phiên bản Innova Cross 2.0 V trang bị động cơ xăng 2.0L, sản sinh công suất 172 mã lực và mô-men xoắn 205Nm. Trong khi đó, Innova Cross 2.0 HEV được trang bị hệ thống hybrid với động cơ xăng 2.0 công suất 150 mã lực, mô-men xoắn 188 Nm, kết hợp mô tơ điện công suất 111 mã lực, mô-men xoắn 206 Nm. 2. Suzuki Ertiga Hybrid: 1.200 chiếc Suzuki Ertiga Hybrid đứng thứ hai với 1.200 chiếc bán ra trong 9 tháng đầu năm, tăng gần 2,1 lần so với cùng kỳ năm 2023 (581 chiếc). Tuy nhiên, mẫu xe hybrid của Suzuki khó có cơ hội gia tăng doanh số bởi đã không còn trong danh mục sản phẩm của hãng xe Nhật Bản từ tháng 8/2024. Ertiga Hybrid được đưa về Việt Nam từ tháng 9/2022 với 2 phiên bản MT và AT cùng sử dụng khối động cơ xăng 1.5L công suất 103 mã lực, mô-men xoắn 138Nm và trang bị thêm một máy phát được cung cấp từ bộ pin nhỏ 12V. Giá bán niêm yết của Ertiga Hybrid là 539 và 609 triệu đồng. Đây từng được coi là mẫu xe chiến lược của Suzuki Việt Nam, song lại không được như kỳ vọng và đã phải hạ giá sâu để dọn kho trước khi nhường lại "đất diễn" cho cái tên khác là XL7 Hybrid. 3. Honda CR-V RS e:HEV: 1.141 chiếc Xếp thứ ba là Honda CR-V với 1.141 chiếc phiên bản hybrid được bán ra trong 9 tháng đầu năm, chiếm 27,6% tổng lượng xe CR-V bán ra (4.128 chiếc). Honda CR-V thế hệ mới ra mắt thị trường Việt Nam vào cuối tháng 10/2023. Mẫu crossover cỡ C này có 4 phiên bản là G, L, L AWD (sử dụng động cơ xăng 1.5L tăng áp kết hợp với hộp số CVT) và bản hybrid RS e:HEV với giá bán dao động 1,029-1,259 tỷ đồng. Trong số 4 phiên bản kể trên, 3 phiên bản thuần xăng được Honda Việt Nam lắp ráp trong nước, riêng phiên bản hybrid RS e:HEV được nhập khẩu từ Thái Lan. 4. Toyota Corolla Cross HEV: 787 chiếc Trong 9 tháng đầu năm 2024, có tổng cộng 787 chiếc Corolla Cross HEV được bán ra thị trường, đóng góp 23,3% doanh số của mẫu xe Toyota Corolla Cross (3.377 chiếc). Toyota Corolla Cross được coi là mẫu xe bình dân đầu tiên tại thị trường Việt Nam có sử dụng động cơ hybrid (phiên bản 1.8HV) khi được đưa về nước từ tháng 8/2022 và trở thành một trong hai mẫu xe bán chạy nhất của Toyota trong giai đoạn 2021-2023. Đầu tháng 5 vừa qua, Toyota Corolla Cross được làm mới với giá bán lần lượt là 820 và 905 triệu đồng, giảm nhẹ so với trước. Theo đó, Corolla Cross đã cắt phiên bản thấp là bản G và chỉ còn giữ 2 phiên bản là bản V động cơ 1.8L (thuần xăng) và HEV (hybrid). 5. Toyota Yaris Cross HEV: 627 chiếc Dù mới được đưa về Việt Nam đúng 1 năm nhưng Toyota Yaris Cross là một trong những mẫu B-SUV bán chạy nhất trong 9 tháng đầu năm 2024 với 6.898 chiếc, trong đó có 627 chiếc phiên bản hybrid Yaris Cross HEV, chiếm 9,1%. Mẫu B-SUV Toyota Yaris Cross là cái tên hoàn toàn mới ra mắt thị trường Việt Nam vào cuối tháng 9/2023. Xe được khẩu từ Indonesia với 2 phiên bản, trong đó có 1 phiên bản hybrid HEV duy nhất trong phân khúc. Giá bán của 2 phiên bản lần lượt là 730 và 838 triệu đồng. (*) Danh sách trên được xếp hạng theo doanh số báo cáo của VAMA. Những mẫu xe nằm ngoài VAMA hoặc không công bố doanh số cụ thể sẽ không có tên trong bảng xếp hạng này. Tổng hợp