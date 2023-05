5 lý do khiến mẹ tăng cân vù vù sau sinh dù chăm con rất mệt

Việc ăn nhanh, vội vàng cũng khiến cơ thể thêm phì nhiêu. Bởi theo nghiên cứu được tiến hành bởi một nhóm các nhà khoa học thuộc Đại học Hiroshima, Nhật Bản, những người ăn nhanh có khả năng mắc chứng rối loạn chuyển hóa. Hội chứng rối loạn chuyển hóa có thể dẫn đến bệnh tiểu đường, béo phì hoặc bệnh tim mạch. Khi mọi người ăn nhanh, não không thể xử lý cảm giác no và do đó bạn sẽ cảm thấy không no dẫn đến ăn quá nhiều, ngay cả khi bạn không còn đói nữa.

3. Tâm trạng chán nản, dẫn đến trao đổi chất kém

Chăm con quá mệt khiến mẹ không có thời gian nghỉ ngơi, chăm sóc bản thân. Cộng thêm với việc con quấy khóc, hay người nhà vô tâm... sẽ khiến tâm trạng của mẹ bị ảnh hưởng. Quá nhiều áp lực khiến nhiều người mẹ trầm cảm. Tâm trạng không tốt của người mẹ có thể ảnh hưởng đến quá trình trao đổi chất của cơ thể. Đây cũng là lý do khiến người mẹ tăng cân nhanh.

4. Ngủ ít cũng khiến mẹ bỉm sữa tăng cân

Nhiều mẹ chăm con không có thời gian ngủ. Điều đó dẫn đến cơ thể mẹ không được nghỉ ngơi đủ, dẫn đến stress. Tâm trạng tồi khiến hormone mất cân bằng, việc trao đổi chất bị ảnh hưởng dẫn đến cơ thể tăng cân.