4 sai lầm khi dùng nước canh

Một số thói quen như đun quá lâu, uống khi nóng… có thể khiến món nước canh phản tác dụng, gây hại cho sức khỏe của bạn. Trong bữa ăn của nhiều gia đình châu Á, món canh hoặc súp là một phần không thể thiếu. Canh không chỉ thơm ngon mà còn giúp làm ấm cơ thể. Tuy nhiên, để đảm bảo sức khỏe, bạn cần lưu ý dùng canh đúng cách, tránh các sai lầm sau: 1. Đun canh quá lâu Nhiều người tin rằng nấu canh càng lâu thì càng ngon và bổ dưỡng. Thực tế, việc nấu suốt thời gian dài có thể làm mất chất dinh dưỡng của nguyên liệu, đồng thời tăng hàm lượng purin và chất béo trong nước canh, không tốt cho sức khỏe. Theo Health Care Times, với canh rau, đợi đến khi rau chín mềm là đủ. Với canh thịt, nên đun khoảng 1 giờ, tối đa không quá 2 giờ.

Món ăn chứa nhiều gia vị, dầu, muối không tốt cho cơ thể bạn. Ảnh minh họa: Pexels 2. Dùng nhiều muối và dầu mỡ Một bát canh quá mặn có thể gây hại cho sức khỏe, đặc biệt là huyết áp và tim mạch. Theo Healthline, phân tích dựa trên dữ liệu của hơn 100.000 người bị và không bị tăng huyết áp cho thấy, nguy cơ mắc bệnh tim và tử vong cao hơn ở những người ăn nhiều muối. Một đánh giá quy mô 600.000 người cũng ghi nhận cứ tăng 1g natri (thành phần chính trong muối) mỗi ngày thì nguy cơ mắc bệnh tim cao hơn tới 6%. Nhiều người thích hầm xương để nấu canh vì cho rằng sẽ hấp thụ được nhiều canxi. Tuy nhiên, thực tế lượng canxi trong nước hầm rất thấp. 1 kg xương chỉ cung cấp khoảng 15mg canxi trong nước hầm - con số này không đáng kể so với nhu cầu hằng ngày (người lớn cần khoảng 800mg canxi). Thay vào đó, phần lớn chất dinh dưỡng trong tủy xương là chất béo, nếu tiêu thụ nhiều dễ dẫn đến tăng cân. 3. Chỉ thích uống nước, ít ăn thịt, cá Nhiều người nghĩ rằng phần nước canh chứa toàn bộ giá trị dinh dưỡng, nhưng thực tế không phải vậy. Phần lớn protein và dưỡng chất vẫn nằm trong thịt, cá nấu cùng canh. Khi đun, chỉ một lượng nhỏ protein hòa tan vào nước canh, cùng với chất béo, purin và muối. Nếu chỉ uống nước canh mà bỏ qua thịt, cá, bạn sẽ mất lượng lớn protein và hấp thụ thêm chất béo, purin, muối, có thể gây hại cho sức khỏe. 4. Uống canh quá nóng Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo rằng việc uống canh hoặc súp ở nhiệt độ quá cao (trên 65 độ C) làm tăng nguy cơ ung thư thực quản. Ngoài ra, một số người uống canh trước bữa ăn để giảm cân, hy vọng sẽ no nhanh hơn. Tuy nhiên, dạ dày cần khoảng 20 phút để gửi tín hiệu no lên não, nên việc uống canh trước bữa ăn mà không đợi đủ thời gian dễ khiến bạn ăn nhiều hơn mức cần thiết. Dù canh là món quen thuộc và bổ dưỡng, bạn cần dùng đúng cách và cân đối để bảo vệ sức khỏe. Đừng quên kết hợp uống nước canh với ăn cả phần thịt, cá và kiểm soát lượng muối, dầu mỡ sử dụng để có một bữa ăn lành mạnh hơn. Theo VietNamnet