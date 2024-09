4 mẫu xe hybrid phân khúc giá 1 - 3 tỷ đồng

Trong phân khúc xe hybrid giá từ 1 đến 3 tỷ đồng, Volvo XC60 Recharge nổi bật khi có động cơ đạt mức 462 mã lực, khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 4,9 giây. Honda CR-V 2024 (giá hơn 1,2 tỷ đồng) Honda CR-V thế hệ thứ 6 ra mắt người tiêu dùng với 3 phiên bản máy xăng lắp ráp trong nước, cấu hình 7 chỗ ngồi; 1 bản hybrid nhập Thái với cấu hình 5 chỗ ngồi. Tại Việt Nam, Honda CR-V được phân phối với 7 màu sơn ngoại thất gồm đen, xám, titan, trắng ngà, xanh, trắng ngọc và đỏ. Chiếc xe giá niêm yết 1,1-1,3 tỷ đồng, trong đó với bản e:HEV RS sử dụng đồng cơ Hybird có giá 1,259 tỷ đồng. CR-V 2024 dài hơn 68mm, rộng hơn 11mm và chiều cao nhỉnh hơn 10 mm so với CR-V thế hệ cũ. Honda CR-V 2024. CR-V thế hệ mới có hai lựa chọn động cơ, gồm máy xăng 1.5 tăng áp tương tự thế hệ cĩu và e:HEV 2.0 hybrid. Bản máy xăng 1.5 tăng áp công suất 188 mã lực, mô-men xoắn cực đại 240 Nm, tức sức mạnh không thay đổi. Hộp số CVT, tùy chọn dẫn động một cầu hoặc hai cầu. Bản xăng 2.0 Hybrid i-MMD, gồm động cơ xăng 2.0 (146 mã lực, mô-men xoắn 183 Nm) kết hợp với hai môtơ điện (công suất 181 mã lực, mô-men xoắn 335 Nm). Cả hai kết hợp cho tổng công suất 204 mã lực. Nuôi mô-tơ điện bằng pin lithium-ion. Hộp số e-CVT, dẫn động một cầu FWD. Hybrid trên CR-V là loại kết hợp của nối tiếp và song song. Khi xe dừng hoặc chạy ở tốc độ thấp, chỉ mô-tơ điện hoạt động. Khi tải cao, động cơ xăng sẽ hoạt động nhưng không phải dẫn động xe, mà để chạy máy phát điện, cung cấp điện cho môtơ hoặc để sạc pin. Toyota Camry 2022 (giá hơn 1,4 tỷ đồng) Tại Việt Nam, Toyota Camry 2022 được phân phối chính hãng 4 phiên bản rẻ nhất là bản 2.0 G có giá 1,270 tỷ đồng và bản 2.5 HV sử dụng động có Hybrid có giá cao nhất 1,460 tỷ đồng. Toyota Camry 2022 sở hữu kích thước tổng thể dài, rộng, cao là 4.885 mm, 1.840 mm và 1.445 mmm; chiều dài cơ sở ở mức 2.825; khoảng sáng gầm 140 mm. Toyota Camry 2022 2.5 HV. Sau thành công của Toyota Corolla Cross, Camry là mẫu xe tiếp theo được Toyota giới thiệu phiên bản Hybrid tự sạc điện tại thị trường Việt Nam. Hãy cùng chúng tôi đánh giá chi tiết lợi ích công nghệ Hybrid trên Toyota Camry 2.5 HEV. Theo Toyota, mẫu xe Hybrid trên Camry mới có thể tiết kiệm nhiên liệu gấp 1.5 đến 2 lần so với các dòng xe chỉ sử dụng động cơ đốt trong cùng dung tích. Trong một đánh giá được thực hiện bởi chuyên gia cho thấy thử nghiệm trên đường thực tế, vào khung giờ cao điểm, mẫu xe Hybrid với quãng đường chạy khoảng 14,2km/ngày chỉ tốn khoảng 5,6 lít/100km. Còn chạy trong giờ bình thường, mức tiêu thụ nhiên liệu của xe chưa tới 4,8 lít/ 100km, với quãng đường chạy 7,6km. Thử nghiệm trên điều kiện đường cao tốc cũng cho thấy mức tiêu thụ nhiên liệu ấn tượng của Camry 2.5 HEV, chỉ khoảng 4,76 lít/ 100km, chênh lệch không nhiều so với các điều kiện khác. Lynk & Co 09 2024 (giá gần 2,2 tỷ đồng) Ra mắt thị trường Việt từ tháng 12 năm ngoái, Lynk & Co 09 có kích thước chiều dài x rộng x cao của 09 lần lượt là 5.042 x 1.977 x 1.780 mm, với trục cơ sở 2.984 mm. Lynk & Co 09 sử dụng hệ thống truyền động hybrid cấp độ thấp (mild hybrid) với động cơ xăng 2 lít công suất 254 mã lực và mô-men xoắn 350 Nm, cùng sự hỗ trợ của pin 48V. Hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động 4 bánh (AWD). Mild-hybrid có thêm một máy phát điện nhỏ, hỗ trợ tăng tốc và khi dừng chờ Start-Stop, không có khả năng hoạt động song song như trên hybrid cấp độ cao. Lynk & Co 09 2024. Volvo XC60 2022 (giá hơn 2,8 tỷ đồng) Tại Việt Nam, Volvo XC60 2022 được phân phối chính hãng 2 phiên bản. R-Design với giá niêm yết là 2,320 tỷ đồng và Recharge (PHEV) có giá 2,890 tỷ đồng. Volvo XC60 dài 4.688 mm, rộng 1.902mm và cao 1.641mm. Chiều dài cơ sở của xe ở mức 2.865mm đem đến không gian trong khoang xe khá rộng rãi. Volvo XC60 Recharge. Tại Việt Nam, Volvo XC60 Recharge là mẫu xe duy nhất trong phân khúc sử dụng công nghệ plug-in hybrid. Xe trang bị 5 chế độ lái: Hybrid (xăng - điện kết hợp), Power (thể thao với chỉ động cơ xăng hoạt động), Pure (thuần điện), Constant AWD (ưu tiên độ bám đường) và Off-road (vượt địa hình). Chí Hiếu