4 loại gia vị 'không bảo quản trong tủ lạnh' thì những gì bạn ăn chỉ toàn là vi khuẩn, nấm mốc

Một số loại gia vị quen thuộc trong căn bếp của bạn nhất định phải được bảo quản trong tủ lạnh. Trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, đằng sau mỗi món ăn ngon đều có rất nhiều loại gia vị khác nhau. Nhưng nếu một số loại gia vị được bảo quản không đúng cách, tất cả những gì chúng ta đưa vào dạ dày có thể chỉ là vi khuẩn và nấm mốc gây bệnh. Những loại gia vị khác nhau có cách bảo quản khác nhau, trong đó, có 4 loại gia vị gia đình nào cũng có bắt buộc phải được bảo quản trong tủ lạnh, nếu không tác hại đến sức khỏe khi tiêu thụ là rất lớn. 1. Gia vị giàu protein Nước sốt hàu hay dầu hào, nước sốt salad, nước sốt thịt… rất giàu protein. Nếu sau khi mở nắp không cho vào tủ lạnh kịp thời sẽ chúng sẽ dễ bị nấm mốc nhờ "lượng thức ăn dồi dào" - protein bên trong. Một khi nấm mốc phát triển, chúng có thể sinh ra chất độc cực mạnh - aflatoxin, có khả năng gây ngộ độc, ung thư dù chỉ tiêu thụ với lượng nhỏ. Do đó, ngoài việc kiểm tra hạn sử dụng của các loại gia vị giàu protein này, bạn hãy nhớ luôn bảo quản chúng trong tủ lạnh sau khi đã mở nắp. 2. Gia vị giàu chất béo Các loại gia vị giàu chất béo thường có trong căn bếp của mỗi gia đình như bơ mè và bơ đậu phộng dễ bị oxy hóa chất béo khi tiếp xúc với không khí và thậm chí có thể tạo ra mùi khó chịu. Đó là lý do tại sao sau khi mở nắp các loại gia vị này, dùng xong thì bạn nên cất trữ chúng trong tủ lạnh. 3. Gia vị bán nhớt (dạng sệt) Các loại gia vị như tương ớt, sốt cà chua ở dạng bán nhớt, sền sệt, có độ ẩm khoảng 60%. Một số vi sinh vật có khả năng chịu được áp suất thẩm thấu cao vẫn có thể phát triển và sinh sản trong đó. Vì vậy, loại gia vị này nên được bảo quản trong tủ lạnh sau khi mở để tránh hư hỏng. 4. Gia vị lên men Những gia vị như tương đậu, mắm tôm... được làm thông qua quá trình lên men vi sinh vật. Nếu nhiệt độ môi trường cao sau khi mở nắp, vi sinh vật trong đó sẽ nhân lên nhanh chóng, vi sinh vật bên ngoài cũng có cơ hội xâm nhập, gây ra hiện tượng nhiễm khuẩn. gia vị dễ bị hư hỏng. Mặt khác, khi vi khuẩn hoạt động mạnh bên trong những gia vị lên men này có thể sinh ra lượng khí lớn. Lượng khí này bị dồn nén lại bên trong chai đựng, khi bạn mở nắp chai, nó có thể tạo nên hiện tượng nổ, gây thương tích cho cơ thể và gây mất vệ sinh cho nhà bếp. Do đó, bảo quản gia vị lên men trong tủ lạnh là một lựa chọn khôn ngoan hơn cả. Theo Người đưa tin