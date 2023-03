30 người Indonesia bị ép qua Việt Nam hoạt động lừa đảo tại TP.HCM

Bước đầu, nhà chức trách xác định Leaw Boon Kiat và 2 người đã có hành vi thuê nhà, chứa chấp, cưỡng ép 30 công dân Indonesia ở lại Việt Nam trái phép để huấn luyện và thực hiện hoạt động lừa đảo. Cơ quan điều tra cũng thu giữ 2 ôtô, 54 điện thoại, 9 máy tính xách tay, 21 thẻ ngân hàng các loại, 38 thẻ SIM, 2 thiết bị phát sóng mạng di động... là công cụ nhóm người Malaysia dùng cho hoạt động lừa đảo. 3 người Malaysia còn lại đang được làm rõ hành vi.

Cơ quan an ninh điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ba người này về hành vi "tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép".

Các quyết định và lệnh trên đã được Viện kiểm sát nhân dân TP.HCM phê chuẩn, thông tin trên tờ Tuổi Trẻ cho hay.

Nhà chức trách đang phối hợp Tổ chức Cảnh sát Hình sự quốc tế (Interpol) và Hiệp hội Tư lệnh Cảnh sát các nước Đông Nam Á (Aseanpol) mở rộng điều tra vụ án.