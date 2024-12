3 lý do không thể bỏ lỡ Liên hoan ẩm thực lớn nhất từ trước đến nay tại Quảng Ninh

Trong 4 ngày liên tiếp tại Sun Carnival Plaza, Tp. Hạ Long, du khách sẽ được thưởng thức “mỹ vị” 3 miền trong không gian Liên hoan Ẩm thực Quảng Ninh 2024 quy mô lớn chưa từng có. Tối 26/12, tại Quảng trường Sun Carnival Plaza (phường Bãi Cháy, TP Hạ Long) đã diễn ra lễ khai mạc Liên hoan ẩm thực Quảng Ninh năm 2024 với chủ đề “Quảng Ninh - Điểm đến hội tụ tinh hoa ẩm thực”. Dự Liên hoan có ông Phạm Văn Thủy, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam và đại diện lãnh đạo các Sở Du lịch, Sở Văn hóa - Thể thao; Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch; Hội, Hiệp hội, doanh nghiệp, khách sạn, nhà hàng của Quảng Ninh và một số tỉnh, thành phố trong nước. Thưởng thức hàng trăm món ngon từ khắp mọi miền đất nước tại 130 gian hàng Liên hoan ẩm thực Quảng Ninh sẽ diễn ra trong vòng 3 ngày từ 26-29/12/2024. Tiếp nối thành công từ các liên hoan trước, Liên hoan ẩm thực Quảng Ninh năm 2024 có quy mô lớn nhất từng được tổ chức; trở thành ngày hội tôn vinh các giá trị văn hoá, ẩm thực đặc sắc của Quảng Ninh với bạn bè, du khách bốn phương. Liên hoan Ẩm thực năm 2024 thu hút 130 đơn vị thuộc 32 tỉnh, thành phố đại diện ba miền Bắc - Trung - Nam đăng ký tham gia với tổng số 200 gian hàng. Trong đó, tỉnh Quảng Ninh có 65 đơn vị, doanh nghiệp đăng ký gần 130 gian hàng. Đây là số lượng đăng ký lớn nhất từ trước đến nay, sự kiện là hành trình vị giác đưa bạn dạo bước qua mọi vùng miền đất nước. Là nơi hương vị 3 miền hội tụ nên không khó để du khách tìm kiếm được cho mình những hương vị “thân thuộc”, từ miền Bắc với phở, bún chả, chả cá, bánh cuốn, đặc biệt không thể thiếu món chả mực giã tay trứ danh của miền di sản; miền Trung với bún bò Huế, mì Quảng, cao lầu Hội An hay bánh bèo chén xứ Huế; đến miền Nam với các món ngon miền sông nước như lẩu mắm, cá lóc nướng trui, bánh xèo Nam Bộ,... Thông qua các hoạt động như thi gian hàng trang trí đẹp, thuyết trình giới thiệu về ẩm thực, đặc sản vùng miền, bày bán các sản phẩm OCOP nổi tiếng, Liên hoan ẩm thực đã giới thiệu tới người dân và du khách những nét đặc sắc của du lịch Quảng Ninh, tiềm năng du lịch ẩm thực và hướng tới nâng tầm, làm mới các sản phẩm ẩm thực của tỉnh. Đồng thời, tạo cơ hội cho các địa phương, doanh nghiệp giao lưu, học hỏi kinh nghiệm phát triển, khai thác giá trị văn hóa ẩm thực gắn với du lịch, nâng cao chất lượng dịch vụ và hiệu quả kinh doanh du lịch. Du khách quốc tế thích thú trải nghiệm ẩm thực Việt Nam Với số lượng gian hàng kỷ lục, bạn sẽ có cơ hội thử qua hàng trăm món ăn khác nhau mà không lo "cạn lựa chọn". Mỗi gian hàng được bài trí theo phong cách vùng miền, tạo cảm giác như đang bước qua từng vùng đất trên bản đồ ẩm thực Việt Nam. Ngoài no bụng, Liên hoan còn khiến mỗi du khách “no mắt’ khi được chứng kiến trực tiếp các nghệ nhân chế biến món ăn ngay tại chỗ hay trải nghiệm xem chế biến cocktail từ người nổi tiếng, hứa hẹn thu hút đông đảo du khách. Sự kiện cũng là cơ hội để du khách thử các món ăn hiếm gặp hoặc mới lạ như các món ăn vùng cao, các đặc sản địa phương khác, cùng những món ăn sáng tạo độc đáo từ các đầu bếp trẻ. Chiêm ngưỡng những màn trình diễn nghệ thuật dân gian đặc sắc Không chỉ là nơi hội tụ những món ăn ngon mà còn mang đến không khí lễ hội ngập tràn sắc màu với hàng loạt hoạt động nghệ thuật, trò chơi dân gian hấp dẫn. Đây là điểm nhấn độc đáo, tạo nên sự khác biệt cho sự kiện lớn nhất từ trước đến nay tại Quảng Ninh. Hứa hẹn thu hút du khách là các tiết mục nghệ thuật gắn liền với văn hóa đồng bào dân tộc thiểu số như hát xẩm, hát chèo, hát giao duyên, hay những làn điệu mộc mạc, đậm chất đời sống ngư dân miền biển đến từ các địa phương như Hạ Long, Móng Cái, Uông Bí, Đông Triều, Đầm Hà, Bình Liêu. Không gian trình diễn nghệ thuật được thiết kế sống động, mang lại cảm giác chân thực và gần gũi, đưa du khách vào hành trình khám phá những giá trị văn hóa lâu đời của vùng đất Quảng Ninh. Đông du khách tới tham gia Liên hoan Trong khuôn khổ Liên hoan còn có các hoạt động biểu diễn nghệ thuật hấp dẫn với các tiết mục mang đậm màu sắc nghệ thuật truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số, nghệ thuật hát xẩm; hát chèo; hát giao duyên của ngư dân miền biển Quảng Ninh; trò chơi dân gian; trình diễn pha chế cocktail, trình diễn nghệ thuật chế biến chả mực Hạ Long… Du khách có thể hòa mình vào các trò chơi dân gian đậm chất truyền thống để trải nghiệm tinh thần lễ hội đích thực như bóng đá nữ Bình Liêu, đẩy gậy, nhảy sạp, đi cà kheo, bịt mắt đập niêu,...hay tham gia “phiên chợ quê” Quảng Ninh – nơi tái hiện đời sống văn hóa vùng miền một cách sống động. Dù bạn đến để thưởng thức món ngon hay trải nghiệm văn hóa, các hoạt động bên lề tại liên hoan chắc chắn sẽ khiến bạn say mê. Ăn ngon, chơi đã, nghỉ hạng sang cách nhau chỉ…vài bước chân Liên hoan Ẩm thực Quảng Ninh 2024 không chỉ mang đến thiên đường ẩm thực với hàng trăm món ngon, mà còn giúp bạn tận hưởng một kỳ nghỉ cuối năm hoàn hảo với combo vừa ăn uống, vừa vui chơi và nghỉ dưỡng đẳng cấp – tất cả chỉ cách nhau…vài bước chân. Công viên Rồng, Sun World Ha Long đang ưu đãi giá vé tới 50% Sau buổi sáng “no nê” tại Sun Carnival Plaza, vào buổi chiều, du khách có thể “quậy hết mình" với 20 trò chơi trải từ mặt đất lên đến không trung tại Công viên Rồng – Dragon Park, Sun World Ha Long với giá vé ưu đãi tới 50%, chỉ 150.000 VNĐ/người, cả người lớn và trẻ em. Đi Cáp treo Nữ Hoàng băng qua vịnh di sản, ngắm nhìn toàn cảnh Hạ Long từ trên cao trong ánh chiều tà hay khám phá Đồi Mặt Trời cũng là những trải nghiệm nên thử khi đến đây. Oakwood Ha Long với những trải nghiệm “thân thuộc” tiện nghi Và khi màn đêm buông xuống, hãy để những giây phút thư giãn tại Oakwood Ha Long - khu nghỉ dưỡng ngay liền kề. Liên hoan Ẩm thực Quảng Ninh 2024 là sự kiện thường niên của tỉnh Quảng Ninh với sự đồng hành của các ngành, các địa phương, doanh nghiệp, Hiệp hội Du lịch Quảng Ninh, Hiệp hội Văn hóa và Ẩm thực Việt Nam, Trường Đại học Hạ Long và các đơn vị trong và ngoài tỉnh, nhằm quảng bá các nét văn hoá, ẩm thực đặc sắc của Việt Nam, đồng thời tăng sức hút cho du lịch Quảng Ninh và là tiền đề đưa Quảng Ninh trở thành “Điểm đến du lịch Bốn mùa” an toàn, thân thiện, hấp dẫn, phấn đấu đạt chỉ tiêu năm 2025 đón 20 triệu lượt khách, trong đó có 4,5 triệu lượt khách quốc tế, tổng thu du lịch đạt 50.000 tỷ đồng (tương đương khoảng 2 tỷ USD).