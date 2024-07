2 lợi ích của việc ăn phô mai với người có đường huyết cao

Tuy nhiên, nhiều loại phô mai có hàm lượng chất béo bão hòa cao và hàm lượng cao có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim. Do đó, điều quan trọng là phải lựa chọn các loại phô mai ít chất béo bão hòa và ăn ở mức độ vừa phải, có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường.

Protein tham gia vào nhiều chức năng quan trọng của cơ thể, chẳng hạn như tăng trưởng cơ, sức khỏe miễn dịch và phục hồi mô. Ngoài ra, lượng protein nạp vào cũng có thể giúp điều chỉnh lượng đường trong máu và ngăn ngừa tăng đột biến bằng cách làm chậm quá trình hấp thụ carbohydrate.

Protein có khả năng gây no cao và giúp kiềm chế cơn thèm ăn, do đó, bạn ít có khả năng ăn quá nhiều hoặc thèm đồ ăn có đường và ít chất dinh dưỡng.Giống như chất béo bão hòa, hàm lượng protein trong phô mai cũng rất khác nhau. Do đó, chúng ta khi sử dụng phô mai cần lựa chọn đúng loại để tốt cho sức khỏe.