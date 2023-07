19kg nghi vàng được vận chuyển trái phép từ Campuchia về Việt Nam

Ngày 26/7, thông tin từ Công an tỉnh An Giang, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương tiến hành xác minh, đấu tranh, triệt xóa đường dây buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Trước đó, vào khoảng 19h ngày 25/7, lực lượng làm nhiệm vụ thuộc Công an tỉnh đã phát hiện và bắt giữ vụ vận chuyển trái phép khoảng 19kg kim loại (nghi là vàng) từ Campuchia về Việt Nam qua vực khóm Long Bình (thị trấn Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang).