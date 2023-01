Youtuber bị phạt 7,5 triệu đồng vì hướng dẫn chế tạo pháo nổ

Youtuber P.N.P. tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Sau khi phát hiện sự việc, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Công an thành phố Móng Cái đã xác minh và mời chủ tài khoản trên là P.N.P. đến trụ sở công an làm việc.

Tại cơ quan công an, P.N.P. đã thừa nhận toàn bộ hành vi sử dụng tài khoản Youtube để đăng tải các video nội dung hướng dẫn, cách thức chế tạo các loại pháo, thuốc pháo tự chế như pháo cháy chậm tự chế, pháo tép bằng giấy, pháo cối tự chế…

Căn cứ các tài liệu xác minh thu thập được, ngày 12/1, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã hoàn thiện hồ sơ, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với P.N.P. về hành vi lợi dụng mạng xã hội tuyên truyền, chia sẻ thông tin về hàng hóa, dịch vụ cấm với mức phạt 7,5 triệu đồng, đồng thời yêu cầu P.N.P. gỡ bỏ toàn bộ bài viết có nội dung hướng dẫn, cách thức chế tạo và sử dụng trái phép các loại pháo, thuốc pháo tự chế trên không gian mạng.