Xử phạt 4 thanh thiếu niên ở Hà Nội bốc đầu xe máy

Ngày 24/5, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an huyện Ba Vì đã lập biên bản và ra quyết định xử phạt hành chính tổng số tiền 10,5 triệu đồng đối với P.Đ.H. (17 tuổi), P.L.L. (15 tuổi), C.T.B. (17 tuổi) và C.V.N. (18 tuổi, cùng trú tại huyện Ba Vì, TP Hà Nội). Đồng thời cơ quan công an cũng mời người nhà 4 thanh thiếu niên trên đến trụ sở Công an huyện Ba Vì làm việc.