Xét xử 3 cựu công an 'bắn nhầm dê' của dân ở huyện Mỹ Đức

Nội dung vụ việc thể hiện, trưa 26/6, các bị cáo Nguyễn Văn Nhân, Bùi Đình Việt và Bùi Tiến Tùng đi ô tô, mang theo một khẩu súng hơi vào khu vực núi Mào Gà, thôn Ái Nàng, xã An Phú, huyện Mỹ Đức để bắn chim.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, tạm giữ cả 3 bị cáo. Giám đốc Công an Hà Nội cũng ra quyết định tước danh hiệu công an nhân dân với 3 sĩ quan này.

Gia đình 3 bị cáo sau đó đã gặp người có dê bị bắn chết để xin lỗi và bồi thường 20 triệu đồng.

Minh Tuệ