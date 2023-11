Xếp hạng học sinh trong lớp, nên hay không?

Theo một nghiên cứu được đăng trên tạp chí The Economic Journal năm 2022, bảng xếp hạng không những phản ánh kém chính xác tiềm năng và năng lực học tập của học sinh mà còn có thể tác động tiêu cực đáng kể đến sức khỏe tinh thần của các em. Cụ thể, họ chỉ ra rằng những học sinh bị xếp hạng thấp hơn kỳ vọng có thể bị sốc về năng lực của bản thân, từ đó dẫn đến chán nản, thậm chí trầm cảm.

Bên cạnh đó, nhiều nghiên cứu đã chỉ ra tác hại của mạng xã hội đối với sức khỏe tinh thần của người trẻ, đặc biệt trong việc khiến các thanh thiếu niên tự ti hơn về ngoại hình của mình. Điểm chung của mạng xã hội và các bảng xếp hạng ở trường là chúng đều khuyến khích sự so sánh và thường chúng ta có khuynh hướng so sánh với những người học giỏi, giàu có, đẹp trai/xinh gái hơn mình.

Chúng ta không bao giờ so mình với Bill Gates hay Elon Musk, những đỉnh cao không thể vươn tới, nhưng chúng ta sẽ so sánh mình hoặc bị so sánh với các "con nhà người ta" trong mạng lưới của gia đình hoặc với những đồng nghiệp thành đạt hơn. Nhưng dù là so sánh thế nào, với ai đi nữa thì kết quả đều không thay đổi gì: Nó khiến ta cảm thấy bản thân mình kém cỏi, ít giá trị hơn so với những người khác.

Có thể điều này sẽ tạo động lực để một số người phấn đấu nhưng họ vẫn sẽ phấn đấu trong mặc cảm, tự ti. Tôi cho rằng lâu dài cái mất vẫn lớn cái được rất nhiều nếu ta thật sự quan tâm tới chất lượng cuộc sống của những người đó.