Xem phim Sex Education, tôi rơi nước mắt, đau lòng tột độ trước 1 tình tiết, càng xem, càng dặn lòng phải sống tốt vì con!

Muốn con cái trưởng thành hạnh phúc thì cha mẹ phải là một tấm gương tốt về đạo đức, lối sống. Khi xem phim Sex Education, có rất nhiều mối quan hệ cha mẹ - con cái khiến tôi phải suy nghĩ, đặc biệt là về gia đình Wiley. Cô bé cá tính Maeve có một người mẹ tên Erin. Erin là một người mẹ phức tạp, nghiện ngập và thiếu trách nhiệm. Cô ta thường xuyên vắng mặt, bỏ bê việc chăm sóc con trai và con gái. Điều này khiến Maeve phải trưởng thành sớm hơn so với bạn bè đồng trang lứa. Cô bé tự lập, mạnh mẽ và cũng chịu nhiều tổn thương. Có 1 tình tiết khiến tôi nhớ mãi và thấy đau lòng vô cùng. Đó là khi Maeve phát hiện mẹ tái nghiện. Lo lắng cho sự an toàn của em gái cùng mẹ khác cha, Maeve phải gạt nước mắt gọi điện báo cho phía dịch vụ xã hội đến đưa mẹ đi. Nữ sinh Maeve Riley Bà Erin luôn hứa sẽ cai nghiện nhưng rồi lại thất hứa. Điều đó khiến Maeve bị tổn thương tâm lý nghiêm trọng. Chính mẹ đẻ đã khiến nữ sinh này bị ám ảnh, gặp khó khăn trong việc tin tưởng người khác, ngại mở lòng. Cô bé có xu hướng giữ khoảng cách với mọi người và cảm thấy mình không xứng đáng với hạnh phúc. Dù vậy, tận sâu trong trái tim mình, Maeve vẫn yêu thương và không từ bỏ mẹ. Là một bà mẹ, khi xem những tập phim về Maeve, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Tôi nhận ra rằng, sự ổn định của cha mẹ chính là nền tảng cho sự phát triển của con cái Trẻ em cần sự ổn định và an toàn trong gia đình để phát triển cảm giác tin tưởng và tự tin. Những bất ổn từ người lớn, như nghiện ngập hoặc thiếu trách nhiệm, có thể gây tổn thương sâu sắc và lâu dài về tâm lý. Muốn con cái trưởng thành hạnh phúc thì cha mẹ phải là một tấm gương tốt về đạo đức, lối sống. Bằng không, sự buông thả, vô trách nhiệm của cha mẹ sẽ như một "liều thuốc độc", ảnh hưởng nghiêm trọng và lâu dài đến tâm hồn, tinh thần con cái. Nhìn nhân vật Erin, tôi cũng tự nhủ, cha mẹ nên giữ lời hứa và chứng minh rằng con cái có thể tin tưởng vào mình, dù trong những việc nhỏ nhất. Nhìn cái cách Maeve mất niềm tin vào người khác khi mẹ hết lần này đến lần khác tái nghiện là đủ hiểu việc cha mẹ thất hứa sẽ gây hậu quả như nào đến con cái. Lúc đầu, tôi chỉ xem phim Sex Education vì tò mò. Nhưng sau khi xem xong, từ các mối quan hệ gia đình trong phim, tôi rút ra một bài học sâu sắc, đó là: Làm cha mẹ không chỉ là cung cấp điều kiện vật chất, mà còn phải tạo ra một môi trường yêu thương, an toàn và tin cậy. Bằng cách chăm sóc bản thân, thấu hiểu và trách nhiệm với con cái, cha mẹ có thể giúp con trưởng thành lành mạnh về cả tâm lý và cảm xúc. Mong rằng tất cả chúng ta, trên hành trình nuôi dạy con đều có thể ngộ ra và làm tốt điều này. Thanh Hương