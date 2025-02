Xe máy hot giảm giá cả chục triệu đồng sau Tết

Mẫu xe khác như Honda Lead giá cũng giảm sâu không kém. Tại Việt Nam, xe Honda Lead 125 2025 đang được phân phối với 3 phiên bản Tiêu chuẩn, Cao cấp và Đặc biệt. Mức giá đề xuất bán lẻ dao động từ 39,557 - 45,797 triệu đồng.

Honda Lead 125 2025 bản Tiêu chuẩn và Cao cấp lần lượt là 38 và 40,5 triệu đồng triệu, thấp hơn giá đề xuất hãng công bố 1,2-1,5 triệu đồng.

Theo đó, Honda Lead 125 2025 đang có giá bán thực tế các phiên bản củ. Riêng bản Đặc biệt giá 47 triệu đồng, chênh 1,4 triệu đồng so với niêm yết hãng. Tuy nhiên mức chênh này cũng đã giảm đáng kể so với thời điểm trước Tết Nguyên đán.

Cùng với các mẫu xe Honda, đợt này, Piaggio Liberty gây bất ngờ khi được đại lý điều chỉnh giảm từ 5-10 triệu đồng tùy phiên bản. Cụ thể, Liberty S 125 được bán ra với giá 48 triệu đồng, thấp hơn 9,7 triệu đồng so với niêm yết hãng (57,7 triệu đồng). Liberty 125 25th giá 53,1 triệu đồng, giảm 7,7 triệu đồng so với giá hãng (60,8 triệu đồng). Liberty 125 One giảm 5 triệu đồng, kéo giá xe từ 48,6 triệu xuống còn 43,6 triệu đồng.