Xe Land Rover Defender nứt kính liên tục nhưng không được bảo hành

Mỹ - Chủ xe Land Rover Defender kiện Jaguar Land Rover do kính chắn gió dễ vỡ, gây nguy hiểm. Vụ kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại và chi phí liên quan. Land Rover Defender - mẫu SUV hàng đầu thế giới, gây ấn tượng với ngoại hình mạnh mẽ và khả năng vận hành vượt trội. Thế nhưng, nhiều khách hàng lại gặp phải vấn đề về độ bền của kính chắn gió. Những sự cố liên tiếp đã khiến một nhóm chủ xe đệ đơn kiện Jaguar Land Roverlên Toà án Quận Hoa Kỳ tại bang New Jersey về sự cố lỗi kính chắn gió trên xe. Theo đó, Stephen Seiber (một trong ba chủ xe Defender), cho biết chiếc Defender đời 2020 của anh nứt kính chắn gió nhiều lần. Mẫu Land Rover Defender thế hệ mới. Ảnh: Carscoops Lần đầu vào tháng 3/2022, kính chắn gió bị nứt sau khi bị một viên sỏi nhỏ bắn vào xe của Seiber và phải mất hơn một tháng để đại lý Land Rover Boise thay thế. Tới tháng 7/2023, kính chắn gió mới bị nứt, khiến chủ xe phải chi 2.100 USD để thay thế. Vận xui chưa hết, tháng 3/2024 vừa qua, chiếc Defender của Seiber tiếp tục bị nứt kính chắn gió, khiến anh tốn 2.471 USD thay mới. Trong trường hợp khác, Chris Robinson (chủ xe Defender khác) còn gặp nhiều rắc rối hơn khi trong vòng bốn năm qua, anh đã phải thay thế kính chắn gió cho chiếc Defender của mình tới 5 lần. Điều này cho thấy sự bất thường trong thiết kế và chất lượng của kính chắn gió mà Jaguar Land Rover sử dụng trên dòng xe địa hình này. Defender là mẫu SUV địa hình hàng đầu thế giới. Ảnh: Carscoops Vụ kiện cho rằng, kính chắn gió của Defender được làm từ vật liệu kém chất lượng hoặc có lỗi trong cấu trúc. Theo các "khổ chủ", Jaguar Land Rover đã biết về vấn đề này nhưng từ chối sửa chữa, thay thế theo chế độ bảo hành của hãng. Vì thế, mọi trách nhiệm quy về người sử dụng. Những sự cố nứt kính chắn gió gây ra nguy hiểm cho người lái xe, hành khách và người đi đường, bởi kính vỡ có thể làm giảm tầm nhìn hoặc rơi ra ngoài khi xe chạy. Các nguyên đơn yêu cầu Jaguar Land Rover bồi thường thiệt hại, chi phí luật sư và các chi phí liên quan đến vụ kiện. Đồng thời, họ mong muốn vấn đề kính chắn gió trên các mẫu Defender sớm được giải quyết để đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Theo Carscoops