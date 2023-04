Xe khách va chạm xe quét đường, 1 người chết, 5 người bị thương

Vào thời điểm trên, xe ô tô khách loại 29 chỗ BKS 17L-86xx, do anh N.V.L. (32 tuổi, ở huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) điều khiển theo hướng Hải Phòng đi Hạ Long, đã va chạm với xe ô tô tải (xe ô tô quét đường) BKS 29H-116.xx do anh T.V.Đ. (24 tuổi, ở TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) điều khiển, đi cùng chiều phía trước.

Lực lượng chức năng cho biết, vụ va chạm khiến 5 người bị thương, một nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu tại Bệnh viện Bãi Cháy.

"Sau khi xảy ra tai nạn, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, Ban An toàn giao thông, Công an tỉnh đã thăm hỏi các gia đình nạn nhân bị thương, hỗ trợ mỗi gia đình 2 triệu đồng, hỗ trợ gia đình nạn nhân tử vong 5 triệu đồng", vị lãnh đạo Ban An toàn giao thông tỉnh Quảng Ninh thông tin.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được làm rõ.