Xe 'hot' ngày ấy bây giờ: Mitsubishi Zinger máy khỏe, giá chưa đến 200 triệu

Mitsubishi Zinger từng là kỳ vọng trở thành đối thủ xứng tầm với Toyota Innova khi ra mắt cách đây 16 năm, nhưng chỉ tồn tại vỏn vẹn khoảng 5 năm. Trong suốt 30 năm hành trình của mình tại Việt Nam, Mitsubishi đã duy trì vị thế là một hãng xe cạnh tranh trực tiếp với Toyota trong phân khúc xe gầm cao 7 chỗ, từ những ngày đầu với mẫu xe Mitsubishi Jolie đối đầu với Toyota Zace, cho đến ngày nay với Xpander cạnh tranh Avanza, Rush, Veloz. Nếu như Xpander hay Xforce là niềm tự hào của hãng xe Mitsubishi thì Zinger lại là nỗi tiếc nuối lớn nhất khi chỉ tồn tại 5 năm ở Việt Nam. Zinger - 5 năm ngắn ngủi đối đầu Toyota Innova Cuối năm 2007, Mitsubishi đã hé lộ kế hoạch ra mắt Zinger – mẫu xe được coi là sự kế thừa của Mitsubishi Jolie, với mục tiêu chính là đối đầu trực tiếp với Toyota Innova khi đó đang rất thành công. Tháng 8/2008, Mitsubishi Zinger chính thức được trình làng tại Triển lãm ô tô Việt Nam với sự kỳ vọng lớn lao bằng 2 phiên bản GL và GLS (27.940 và 30.669 USD, khoảng 461-506 triệu đồng, theo tỷ giá 1 USD = 16.509 đồng), có mức giá chỉ nhỉnh hơn chút so với các phiên bản của Toyota Innova lúc bấy giờ. Tuy nhiên, điểm nổi bật của Zinger là động cơ xăng 2.4L mạnh mẽ hơn so với động cơ 2.0L của Innova. Mitsubishi Zinger 2009. Ảnh minh họa: Nguyễn Đắc Dũng Mặc dù được lấy cảm hứng thiết kế từ dòng xe địa hình nổi tiếng Mitsubishi Pajero, Zinger lại có nhiều sự tương đồng với Grandis và Lancer Gala. Với kích thước dài 4.615 x rộng 1.760 x cao 1.790 mm, Zinger tỏ ra khá rộng rãi và linh hoạt trong phân khúc MPV. Động cơ mạnh mẽ với công suất 139 mã lực cùng hộp số sàn 5 cấp hoặc tự động 4 cấp đã tạo nên một ấn tượng lớn trong lòng người mua xe mục đích chạy gia đình hoặc kinh doanh. Phiên bản GL tiêu chuẩn mang đến những trang bị cơ bản nhưng cần thiết, trong khi phiên bản GLS lại được ưu ái với nhiều tính năng cao cấp hơn, từ la-zăng hợp kim, đến gương chỉnh điện và nội thất sang trọng. Dù đã cố gắng cải tiến với phiên bản Zinger GLS AT năm 2009, Mitsubishi vẫn không thể trụ vững trước sự cạnh tranh từ Toyota Innova. Vài năm sau đó, doanh số bán Zinger liên tục tụt dốc, đỉnh điểm là vào tháng 6/2012, chỉ có một chiếc Zinger được bán ra. Mitsubishi đã kết thúc sản xuất Zinger tại Việt Nam vào năm 2013. Nguyên nhân dừng cuộc chơi của Mitsubishi Zinger khi chỉ tồn tại vỏn vẹn 5 năm được chỉ ra gồm 2 yếu tố. Đầu tiên chính là đối thủ Toyota Innova đã sớm tạo được vị thế vững chắc từ năm 2006. Đây cũng chính là cái tên khiến "đàn anh" Mitsubishi Grandis bị lu mờ trong nhóm MPV bởi giá bán rẻ hơn và nhiều phiên bản lựa chọn. Innova chỉ sau 2 năm ra mắt đã sớm mở rộng phân khúc khách hàng. Năm 2008, mẫu xe này có 3 phiên bản: J và G dành chạy dịch vụ, bản V số tự động cho gia đình. Yếu tố thứ hai khiến Mitsubishi Zinger không trụ vững là bởi thiết kế và công nghệ khi đó chưa phù hợp thị hiếu khách hàng. Nhiều khách hàng cho rằng thiết kế Zinger không cân đối, dù phần đầu xe khá hiện đại, nhưng phần đuôi lại không được đánh giá cao vì sự vuông vức và thiếu tinh tế, điều này trái lại với sự hài hòa mà Innova mang lại. Công nghệ vận hành trên Zinger bị chê không tiên tiến như động cơ VVT-i của Innova. Thêm vào đó, việc tiêu hao nhiên liệu lớn (trung bình vào khoảng 11 đến 13 lít/100 km) cùng với cảm giác lái không thoải mái đã tạo ra những điểm trừ cho xe. Xe 15 tuổi giá chưa đến 200 triệu có đáng mua? Do chỉ tồn tại trên thị trường khoảng 5 năm, cộng với doanh số thấp nên số lượng Mitsubishi Zinger hiện không nhiều, ước chừng khoảng 2.600 xe đang lăn bánh. Bên cạnh đó, giá bán lại của Mitsubishi Zinger khá rẻ, điển hình như phiên bản 2009 đang rao từ 170-190 triệu đồng cho lựa chọn số sàn hoặc tự động. Mức giá này hiện hấp dẫn hơi hẳn so với đối thủ Toyota Innova 2009 đang có giá từ 200-250 triệu đồng, cao hơn Zinger. Vì Zinger 2009 có ngoại hình vuông vức, cùng chiều dài cơ sở 2.720 mm, nên tạo ra không gian nội thất rộng rãi với 3 hàng ghế, đủ chỗ cho 7 hành khách. Hệ thống treo trước dạng độc lập tay đòn kép, trong khi treo sau là loại liên kết đa điểm, đảm bảo độ êm ái và ổn định khi di chuyển. Xe còn trang bị các tính năng an toàn cơ bản như phanh đĩa ở bánh trước, phanh tang trống ở bánh sau, cùng hệ thống chống bó cứng phanh (ABS). Bên cạnh đó, động cơ 2.4L mạnh hơn động cơ 2.0L của Toyota Innova cùng đời sẽ là thuận lợi khi chở đủ tải, đi đường trường thoải mái hơn. Nội thất Mitsubishi Zinger 2009. Ảnh minh họa: Nguyễn Đắc Dũng Nội thất của Mitsubishi Zinger 2009 không quá nổi trội mà chỉ dừng ở mức đủ dùng, gồm: Điều hòa chỉnh tay, ghế và vô-lăng bọc da, cần số và bệ trung tâm có ốp giả gỗ. Ngoài ra, xe có cửa gió treo trần ở hàng ghế thứ hai chính là điểm cộng mà hiện nay chỉ thấy ở một số dòng SUV hay MPV gia đình đắt tiền. Để dùng thêm một số tiện nghi khác như giải trí và nghe nhạc buộc người dùng phải độ thêm màn hình và loa. Mitsubishi Zinger 2009 có đáng mua hay không, điều này phụ thuộc vào nhu cầu cụ thể của người mua. Nếu bạn đang tìm một chiếc xe gia đình giá phải chăng, rộng rãi và không quá quan trọng về công nghệ hiện đại hay tiết kiệm nhiên liệu, thì Zinger có thể là một sự lựa chọn hợp lý. Tuy nhiên, người mua nên kiểm tra kỹ tình trạng xe, lịch sử bảo dưỡng và xem xét chi phí bảo trì để đảm bảo xe vẫn hoạt động tốt. Ngoài ra, khi dự định mua Mitsubishi Zinger, người mua cần lưu ý đến 2 đợt triệu hồi của mẫu xe này trong quá khứ: Tháng 3/2012, có 2.543 xe Zinger đã bị triệu hồi để thay thế trục lái do lỗi hàn lệch, có thể dẫn tới nứt, gãy hoặc mất lái (xe bị ảnh hưởng sản xuất từ 4/9/2008 đến 10/1/2012). Đợt triệu hồi thứ hai diễn ra vào năm 2016, liên quan đến việc thay thế ngòi nổ túi khí trên 2.581 xe sản xuất từ 4/9/2008 đến 17/10/2012. Khi mua xe cũ, hãy đảm bảo xe đã được khắc phục những lỗi này. Bạn có bình luận thế nào về bài viết trên? Hãy để lại bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!