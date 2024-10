Xe ga nên đổ xăng A95 hay A92?

Các chuyên gia và hãng xe khuyến cáo xe tay ga nên đổ xăng A95 vừa giúp xe chạy mượt mà, vừa đảm bảo an toàn cháy nổ. Theo đó, việc đổ xăng A95 sẽ giảm thiểu khả năng bị hao nhiên liệu và nóng máy sau một thời gian sử dụng, ngoài ra còn giúp động cơ xe chạy mượt mà hơn trong quá trình di chuyển. Ngoài ra, các dòng xe tay ga có tỷ số nén từ 10:1 trở lên nên đổ xăng A95 nhằm tránh hiện tượng kích nổ. Tỷ số nén động cơ được hiểu đơn giản là tỷ lệ giữa tổng thể tích buồng đốt xi lanh giữa hai thời điểm. Cụ thể là khi piston đi xuống điểm chết dưới - lúc thể tích buồng đốt đạt cực đại và thời điểm piston đi lên điểm chết trên - lúc thể tích buồng đốt nhỏ nhất. Chuyên gia khuyến cáo xe tay ga nên đổ xăng A95. (Ảnh minh họa). Trên thực tế, một loại xe số phổ biến tại Việt Nam như Honda Wave, Super Dream, Exciter, Jupiter…đều có tỷ số nén dưới 10:1, phù hợp với việc đổ xăng A92, không nhất thiết phải đổ xăng A95. Ngoài ra, nếu xe có tỷ số nén dưới 11:1 người dân vẫn có thể chọn đổ loại xăng A92. Ngược lại, với các dòng xe ga cao cấp như: Honda SH, SH Mode, Piaggio hay Spacy, Lead, Air Blade, Honda Vision, Janus…nhà sản xuất khuyến cáo người dùng nên đổ xăng A95. Bởi khi xe ga được đổ xăng A95 sẽ giảm thiểu khả năng tiêu hao nhiên liệu, giảm nóng máy và hỏng xe sau một thời gian dài sử dụng, gây ảnh hưởng đến khả năng vận hành của động cơ. Phân biệt xăng RON92 và xăng RON95 Xăng E5 RON92 Xăng E5 RON92 là xăng có chỉ số Octan Ron là 92 (A92). Octan Ron là chỉ số đánh giá về chất lượng xăng, đo lường khả năng chống cháy tự do của xăng trong động cơ. Nhiên liệu này phù hợp với những dòng xe tay ga có tỷ lệ số nén dưới 9,5:1 và cần trị số Octan là 92. Xăng này có màu xanh lá cây, sử dụng phổ biến cho cả dòng xe tay ga và xe số hiện nay. Ký hiệu E5 là xăng sinh học được tạo thành bởi hỗn hợp 95% xăng không chì và 5% ethanol, một loại phụ gia để trộn vào xăng thay cho việc sử dụng chì như trước đây. Chính vì vậy, việc sử dụng xăng E5 như hiện nay sẽ ít gây khói độc và giảm khí thải CO2 ra môi trường so với loại xăng khoáng RON 92 không chứa ethanol trước đây. Xăng E5 tuy có chứa ethanol, là vật liệu dễ đốt cháy nhưng nhiệt lượng tỏa ra lại thấp hơn so với xăng chì. Vì vậy, xăng E5 RON92 sẽ không phù hợp với những loại xe tay ga có công suất lớn. Xăng RON95 Xăng RON95 hay còn gọi là xăng A95. Đây là nhiên liệu có trị số Octan 95 và được sử dụng cho các loại xe tay ga có chỉ số nén trên 10:1. Xăng A95 có màu vàng, trong khi xăng sinh học E5 RON92 có màu xanh lá cây đặc trưng. Các nhà nghiên cứu cho biết, loại xăng nào có chỉ số Octan càng cao thì tính chống kích nổ càng lớn và giá thành xăng cũng cao hơn do công nghệ chế tạo phức tạp hơn. PHẠM DUY(Tổng hợp)