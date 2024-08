Xe điện của Hyundai và Kia xếp hạng cao nhất về mức độ an toàn trên toàn cầu

Các mẫu xe điện do Hyundai Motor Co. và Kia Corp. (Hàn Quốc) sản xuất đạt xếp hạng cao nhất trong các bài kiểm tra về an toàn trên toàn cầu.

Mẫu xe thuần điện IONIQ 5 của hãng chế tạo ô tô Hyundai Hàn Quốc. Ảnh: Văn Xuyên/BNEWS/TTXVN Theo các công ty của Hàn Quốc trên, năm mẫu xe điện Hyundai và Kia sử dụng E-GMP, nền tảng EV độc quyền của Hyundai Motor Group, đã đạt được xếp hạng cao nhất là năm sao trong Chương trình Đánh giá Xe mới của châu Âu. Năm mẫu xe gồm Genesis GV60, Ioniq 5, Ioniq 6 của Hyundai và EV6, EV9 của Kia. Các mẫu xe này cũng nhận được xếp hạng cao nhất trong các đánh giá về va chạm do Viện Bảo hiểm An toàn Đường cao tốc (IIHS) của Mỹ thực hiện. GV60, Ioniq 5, Ioniq 6 và EV6 đã được trao giải thưởng Top Safety Pick (TSP) Plus danh giá, trong khi EV9 đạt giải thưởng Top Safety Pick, chứng nhận về mức độ an toàn cao. Trong các đánh giá va chạm của IIHS năm ngoái, 20 mẫu xe của Hyundai Motor Group đã đạt được xếp hạng TSP hoặc cao hơn, đánh dấu con số cao nhất trong số các tập đoàn ô tô toàn cầu. Một quan chức của Hyundai Motor Group cho biết tập đoàn này sẽ tiếp tục đầu tư đáng kể vào nghiên cứu và phát triển để đảm bảo mức độ an toàn cao nhất cho hành khách. Gần đây, Hyundai Motor và Kia đã tiết lộ một số công nghệ cho hệ thống quản lý pin (BMS) của họ để đảm bảo an toàn cho xe điện (EV) của khách hàng, sau một vụ cháy xe điện gần đây đã thiêu rụi hơn 100 xe tại một bãi đỗ xe ở Incheon. Trong thông cáo báo chí ngày 15/8, Hyundai Motor và Kia cho biết, họ đang nỗ lực hết sức để đảm bảo an toàn trên cả phần cứng và phần mềm nhằm nâng cao các khía cạnh cơ bản của xe điện, đồng thời nhấn mạnh rằng BMS của họ là kết quả của 15 năm kinh nghiệm công nghệ và nỗ lực nghiên cứu và phát triển. Một trong những chức năng chính của BMS là giám sát chính xác hệ thống pin, đảm bảo pin hoạt động an toàn và hiệu quả. Các công ty cho biết, BMS của họ giám sát nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm độ lệch điện áp, điện trở cách điện, thay đổi dòng điện và điện áp, nhiệt độ và điều kiện quá áp hoặc thiếu điện áp.