Xe điện của Hyundai lập kỷ lục thế giới

Hyundai Ioniq 5 vừa thiết lập kỷ lục thế giới về khả năng thay đổi độ cao lớn nhất của một chiếc ô tô điện. Hyundai Ấn Độ mới đây đã công bố mẫu xe điện Hyundai Ioniq 5 đạt kỷ lục Guinness về sự thay đổi độ cao lớn nhất thực hiện bởi một chiếc ô tô điện. Thành tích này đạt được trong hành trình xuất phát từ Umling La - điểm lái xe cao nhất tại Ấn Độ, nằm ở độ cao 5.799 mét so với mực nước biển. Chiếc Hyundai Ioniq 5 sau đó đã di chuyển tới Kuttanad, nơi thấp hơn mực nước biển 3 m. Như vậy, sự thay đổi độ cao đạt được là 5.802 m. Con số này đã giúp Hyundai Ioniq 5 ghi tên vào sách kỷ lục Guiness thế giới. Theo Hyundai Ấn Độ, để đạt được kỷ lục này, chiếc Ioniq 5 đã phải trải qua chặng đường 4.900 km. Hành trình kéo dài 14 ngày đi qua nhiều khu vực địa hình hiểm trở cùng điều kiện khí hậu khắc nghiệt. Phát biểu về thành tích này, ông Unsoo Kim, Giám đốc Điều hành của Hyundai Ấn Độ bày tỏ sự tự hào về khả năng vận hành của mẫu Ioniq 5 trong một hành trình thử thách. “Thành tích này là minh chứng cho cam kết không ngừng của Hyundai về đổi mới, cũng như công nghệ hàng đầu kết hợp tính bền vững. Hiệu suất của Ioniq 5 trong các điều kiện khắc nghiệt đã thể hiện chất lượng kỹ thuật và độ bền của xe”. Mẫu xe điện Hyundai Ioniq 5 được trang bị pin 72,6 kWh trên phiên bản cao cấp. Quãng đường di chuyển của xe có thể đạt hơn 500 km theo chuẩn EPA của Mỹ. Bộ pin cung cấp năng lượng cho động cơ điện đặt ở cầu sau, tạo ra công suất tối đa 217 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 350 Nm. Ioniq 5 được biết đến là mẫu ô tô điện bán chạy nhất của thương hiệu Hyundai. Tính riêng tại Mỹ, mẫu xe này vừa bàn giao 4.989 chiếc trong tháng 11/2024, tăng 110% so với cùng kỳ năm 2023 và lập kỷ lục doanh số tháng. Trong 11 tháng đầu năm 2024, Hyundai đã bán được 39.805 chiếc Ioniq 5 tại Mỹ, tăng 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Vào tháng 9 vừa qua, hãng xe Hàn Quốc đã giới thiệu phiên bản facelift 2025 dành cho Ioniq 5 với những nâng cấp về thiết kế, pin cùng cổng sạc NACS giống như xe Tesla. Động thái hứa hẹn sẽ tiếp đà tăng trưởng cho Ioniq 5 trong tương lai. Tại Việt Nam, Hyundai Ioniq 5 được phân phối chính hãng bởi TC Motor từ giữa năm 2023. Xe được lắp ráp trong nước, bán ra với 2 phiên bản gồm Exclusive giá 1,3 tỷ và Prestige giá 1,45 tỷ đồng. Lê Tuấn