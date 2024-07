Xe chạy bằng năng lượng mới khiến các nhà bảo hiểm Trung Quốc 'khánh kiệt'

Đây là tình trạng khá phổ biến, vì chủ sở hữu NEV có khả năng nộp đơn yêu cầu bồi thường cao gấp đôi so với trung bình, theo dữ liệu của LexisNexis Risk Solutions.

Chủ tịch Viện Công nghệ Ôtô CIRI, một viện nghiên cứu chuyên về công nghệ xe liên quan đến bảo hiểm, Liu Shulin, đã nêu ra lý do khiến xe NEV có khả năng rủi ro cao hơn.

Một trong những lý do là xe NEV có thể tăng tốc nhanh hơn đáng kể so với xe truyền thống. Ví dụ, một chiếc Tesla Model 3 có thể đạt tốc độ 100 km/h chỉ trong 4,4 giây, gần gấp đôi thời gian so với một chiếc BMW chạy xăng có giá tương đương.

Một lý do khác là pin của xe NEV rất tốn kém để sửa chữa. Một số xe NEV chỉ có thể được sửa chữa tại hãng, thay vì các cửa hàng sửa chữa ôtô thông thường, do đó chi phí khá cao.

Một số tài xế xe NEV đi du lịch đường dài đã phàn nàn rằng họ không thể gia hạn bảo hiểm cho xe NEV vì xe của họ đã đi được hơn 20.000km trong năm trước, tương đương với trung bình hơn 54km mỗi ngày.