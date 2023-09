Xe cẩu 'chạy mệt nghỉ' đưa tàu thuyền lên bờ tránh áp thấp nhiệt đới

Tại một số địa bàn huyện miền núi tỉnh Thanh Hóa, lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 200mm.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, tại khu vực biển Sầm Sơn xảy ra mưa lớn. Dọc khu vực bờ biển xuất hiện sóng to.

Tại Nghệ An, trong 10 giờ qua (từ 5h đến 15h ngày 25/9), địa bàn có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa đo được tại các trạm đo mưa tự động như Chợ Tràng (huyện Hưng Nguyên) là 61,8mm, tại huyện Quỳnh Lưu là 22,2mm…

Mưa lớn xuất hiện trên địa bàn xã Cam Lâm, huyện Con Cuông, Nghệ An (Ảnh: Nguyễn Phê).

Theo ghi nhận của phóng viên, hiện nay trên địa bàn các huyện miền núi của Nghệ An như Con Cuông, Anh Sơn, Tương Dương, Kỳ Sơn mưa lớn xuất hiện với cường độ cao, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở.

Do mưa lớn, nhiều tuyến đường trên địa bàn bị ngập, ảnh hưởng đến việc tham gia giao thông của người dân.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Quảng Bình, do ảnh hưởng của , trong ngày 25/9, tại nhiều nơi ở địa phương này đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, lượng mưa phổ biến 120-250mm/đợt, có nơi trên 300mm/đợt, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất.