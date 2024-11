Xe bánh mì tí hon hơn 20 năm vẫn đông khách ở chợ Đồng Xuân

Người dân quanh chợ Đồng Xuân, thậm chí cả những khách thường lên lấy hàng ở khu chợ đổ sỉ này đều quen thuộc với chiếc xe bánh mì của vợ chồng chị Hoà. Bánh mì que vốn đã nhỏ, nhưng những chiếc bánh mì que và bánh mì chuột của chiếc xe nhà chị Nguyễn Thị Dung Hoà lại còn nhỏ hơn. Bánh mì que dài chưa đến 15cm, còn bánh mì chuột chỉ tầm ba ngón tay. Có lẽ, đó chính là điểm đặc biệt nhất để thu hút khách của chị trong suốt hơn 20 năm qua giữa phố cổ với vô số hàng ăn ngon. Cứ đến 4h chiều, tại cổng chính chợ Đồng Xuân, xe bánh mì của chị Hoà xuất hiện là tấp nấp khách đến mua. Chiều đầu tháng 11, chúng tôi đến đúng lúc một tốp khách khoảng 15 người từ trẻ nhỏ đến người lớn đang chụp ảnh và chào tạm biệt “bà chủ”. Chị Hoà cho biết đó là khách quen của xe bánh mì nhà chị. “Họ hay ăn từ thời lên chợ Đồng Xuân nhập hàng, giờ thỉnh thoảng cả nhà đi chơi cũng ghé qua đây ăn bánh rồi về”, chị Hoà nói. Chị Hoà với xe bánh mì “nhỏ nhưng có võ”. Chị Hoà vốn gốc người Hải Phòng, lên sống ở Hà Nội và “khởi nghiệp” với món ăn nổi tiếng của quê hương hoa phượng đỏ từ năm 2003. Ban đầu, chị bán bánh mì que với pate như đặc trưng của bánh mì que Hải Phòng. Ngoài ra, để tạo khác biệt, chị cho thêm ruốc bông, hành phi, nước sốt. Sau đó, bánh mì chuột cùng với thịt xá xíu, pate, nước sốt, tương ớt, rau mùi Bánh mì chuột đúng như tên gọi của nó, bé xiu. Bánh mì que – món ăn quen thuộc của người Hải Phòng cũng được chị Hoà “biến thể” thành phiên bản tí hon. Bánh mì que của chị Hoà ngoài pate còn có nước sốt và ruốc bông. Việc biến chiếc bánh mì – món ăn vô cùng quen thuộc ở mọi đường phố Việt Nam thành bản tí hon như thế này, theo chị Hoà nhằm để khách ăn thấy no ở mức độ vừa phải, ăn một chiếc thấy chưa đủ thì ăn thêm chiếc khác, thay vì phải mua một chiếc to mà nhiều khi không ăn hết, nhất là với những em nhỏ. Dù bánh mì tí hon là thế, nhưng khách đến ăn lại rất đa dạng, từ các em bé, thanh thiếu niên, người lớn tuổi, các chủ hàng kinh doanh ở khu vực chợ Đồng Xuân, cho đến du khách trong ngoài nước đi ngang qua đây. Bởi, chợ Đồng Xuân nằm trong trục phố đi bộ, mỗi tối cuối tuần lượng khách du lịch rất đông. Tất cả các nguyên liệu đều do gia đình chị Hoà đi chợ chọn lọc, về nấu nướng theo công thức gia truyền. Thịt xá xíu được nhiều thực khách khen ngợi. Món này được chị Hoà chế biến khá công phu. Mỗi chiếc bánh mì tí hon có giá 10.000 đồng, bánh mì que 7.000 đồng. Đây là mức giá khá cao so với kích thước và mặt bằng chung về bánh mì ở Hà Nội. Bởi, một người lớn để ăn no thì ít cũng phải 2-3 chiếc. Tuy nhiên, trong hơn 20 năm qua, lượng khách đến đây mua bánh mì vẫn rất đều đặn. Chiều cho đến tối, không có cảnh xếp hàng dài chờ nhưng khách đến mua vẫn phải đợi 5-7 người mới đến lượt mình. Mỗi người 3-5 chiếc, có người 10 chiếc, thậm chí nhiều hơn. Trong khung cảnh tấp nập của khu chợ bán buôn có tiếng tại phố cổ, khách vẫn kiên nhẫn đợi những chiếc bánh mì nhỏ xiu. Bánh mì chuột có cả dưa chuột và rau mùi nên ăn vừa thơm vừa không bị ngấy. Chị Khánh Huyền, nhà ở phố Thái Hà cho biết: “Mình hay lên chợ lấy hàng, lần nào lên cũng ghé xe bánh mì cô Hoà để mua cho con gái. Con mình nó thích ăn bánh bé như thế này, tuần nào cũng hỏi mẹ ơi bao giờ đi lấy hàng để mua bánh cho con. Lần nào lên mua cũng phải đợi, nhưng con thích nên mẹ chiều”. “Mình thích nhân của cô, vị rất đậm đà, rõ ràng, nước sốt quyện với thịt xá xíu, tương ớt… mặn mặn cay cay rất ngon. Chiều mùa đông đi học về đúng giờ đói bụng nên ăn rất đã, một lúc là mình ăn hết 5 chiếc luôn”, Thành Trung, nhà ở phố Tân Ấp chia sẻ về món ăn yêu thích của mình. Không chỉ Thành Trung mà nhiều bạn trẻ cũng “nghiền” bánh mì tí hon này dù giá cả không hề rẻ. Bởi, ngoài hình dáng đặc biệt bé xiu xiu thì bánh mì có pate rất thơm, thịt đậm đà, phết thêm nước sốt quất chua ăn kèm rất đặc trưng, vỏ bánh được nướng nóng giòn rụm, nên rất được lòng khách đến.