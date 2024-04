Xe bán tải Toyota Hilux không bán nổi chiếc nào, Ford Ranger vẫn bất bại

Theo báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), trong tháng 3/2024, toàn thị trường bán ra 1.802 chiếc xe bán tải, tăng tới 87,5% so với tháng trước nhưng vẫn giảm 11,8% so với cùng kỳ năm 2023 (với 2.042 chiếc).

Tuy vậy, doanh số của các mẫu xe bán tải lại rất không đồng đều khi Ford Ranger với hơn 1.500 chiếc vẫn tỏ ra quá mạnh so với phần còn lại. Mitsubishi Triton cũng tăng tới 3 lần doanh số so với tháng trước và đành hài lòng với vị trí thứ hai. Tiếp theo là những mẫu xe đến từ Nhật Bản: Isuzu D-max, Mazda BT-50 và Toyota Hilux.

Dưới đây là chi tiết doanh số các mẫu xe bán tải trong tháng 3 vừa qua:

1. Ford Ranger: 1.539 chiếc

Ford Ranger đạt doanh số 1.539 chiếc trong tháng 3, tăng 75% so với tháng trước và tăng nhẹ 4% so với tháng 3/2023. Tại phân khúc xe bán tải, một mình Ranger đã chiếm tới 85% thị phần. Luỹ kế 3 tháng đầu năm, Ford Việt Nam bán ra 3.562 chiếc Ranger và dẫn đầu toàn thị trường trong cả quý I. Con số này giảm nhẹ 2,6% so với cùng kỳ năm 2023.