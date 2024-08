Xe bán tải tháng 7: Ranger tụt doanh số nhưng vẫn 'chấp' Triton và Hilux

Lũy kế từ đầu năm đến nay, Mitsubishi Triton đạt doanh số 1.195 chiếc, giảm nhẹ 0,7% so với cùng kỳ năm 2023 (1.203 chiếc).

Trong tháng 7, có 204 chiếc bán tải Triton được Mitsubishi bán ra, giảm 18% so với tháng 6 (249 chiếc) và giảm 12% so với tháng cùng kỳ năm 2023 (232 chiếc). Đây là con số khá bất ngờ vì trước đó trong tháng 6 doanh số của Triton đã tăng tới 53%. Vì vậy, kết quả này không đủ sức để Triton vượt qua Hilux và phải ngậm ngùi tiếp tục duy trì vị trí số 3 phân khúc bán tải.

Toyota Hilux hiện tại trên thị trường Việt là bản nâng cấp giữa vòng đời. Mẫu xe bán tải này vẫn dùng động cơ 2.4L cũ cho 2 phiên bản thấp là 4x4 MT và 4x2 AT, đồng thời bổ sung thêm động cơ 2.8L cho phiên bản cao cấp nhất 4x4 AT Adventure. Giá bán của các phiên bản lần lượt là 668, 706 và 999 triệu đồng.

Tổng cộng doanh số 7 tháng đầu năm 2024 của Toyota Hilux là 847 chiếc, tăng gấp hơn 10 lần so với cùng kỳ năm 2023 (72 chiếc).

Mitsubishi Triton hiện bán ra thị trường 3 phiên bản: 4x2 AT MIVEC, 4x2 AT Athlete và 4x4 AT Athlete cùng giá bán lần lượt là 650-780-905 triệu đồng. Các phiên bản đều sử dụng khối động cơ dầu tăng áp 2.4L đi kèm hộp số tự động 6 cấp. Dự kiến trong tháng 8 này, thế hệ mới của Mitsubishi Triton sẽ ra mắt khách Việt với diện mạo khác hoàn toàn.

4. Isuzu D-Max: 50 chiếc

Isuzu Việt Nam đã bán được 50 chiếc D-Max trong tháng 7, tăng tới 38% so với tháng 6 (31 chiếc), đồng thời tăng 25% so với tháng 7/2023 (40 chiếc). Lũy kế 7 tháng năm 2024, Isuzu D-Max đạt doanh số 220 chiếc, giảm 35,8% so với cùng kỳ năm 2023 (343 chiếc).



Isuzu D-Max lâu nay vẫn thường xuyên đứng cuối bảng xếp hạng phân khúc bán tải và đến nay khi thị trường tạm vắng bóng Mazda BT-50 thì thứ hạng này vẫn không thay đổi. Mẫu xe này hiện được nhập khẩu từ Thái Lan với 3 phiên bản, giá bán từ 665-880 triệu đồng. D-Max được trang bị động cơ dầu tăng áp 1.9L, công suất 150 mã lực và mô-men xoắn 350Nm, đi kèm hộp số tự động 6 cấp, có tùy chọn dẫn động 1 cầu hoặc 2 cầu.