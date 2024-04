Xâm nhập mặn đang tăng theo kỳ triều

Ở vùng các cửa sông Cửu Long, ranh mặn 4g/l có khả năng xâm nhập từ 50 - 62 km (tùy từng cửa sông), thấp hơn từ 1 - 3 km so với tháng trước, thấp hơn từ 3 - 5 km so với năm 2016, thấp hơn từ 8 - 31 km so với năm 2020. Xâm nhập mặn ảnh hưởng đến việc lấy nước của các công trình thủy lợi cách biển 50 - 60 km trong các kỳ triều cường.



Ở sông Vàm Cỏ, ranh mặn 4g/l lớn nhất trên sông Vàm Cỏ Đông và Vàm Cỏ Tây ở mức 85 - 90 km, cao hơn từ 5 - 10 km so với tháng trước, thấp hơn từ 15 - 18 km so với năm 2016, thấp hơn từ 18 - 43 km so với năm 2020. Xâm nhập mặn ảnh hưởng đến khả năng lấy nước của các công trình thủy lợi cách biển từ 80 km trở xuống vào các ngày triều cường.



Trên sông Cái Lớn, hệ thống thủy lợi Cái Lớn – Cái Bé vận hành bảo đảm kiểm soát xâm nhập mặn.