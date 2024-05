Xác minh, xử lý vụ nữ du khách tố bị hành hung tại Ninh Thuận

Đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận cùng quản lý của khách sạn Casa Maya trao đổi với phóng viên TTXVN về thông tin vụ việc. Ảnh: TTXVN phát

Theo thông tin từ chị Nguyễn Diệu Linh (phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội), vào khoảng 15 giờ ngày 2/5, chị Linh cùng hai người bạn nam tới khu vực biển Bãi Kinh, thuộc thôn Vĩnh Hy, xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải (tỉnh Ninh Thuận) để tắm biển (khu vực bãi biển thuộc quản lý của Khách sạn Casa Maya).

Khi tắm biển, nhóm chị Linh có sử dụng thuyền sup, trang bị đầy đủ áo phao; trong quá trình chèo thuyền sup đã gặp sự cố khiến thuyền bị lật. Thấy bạn bị sóng kéo vào khu vực vách đá hiểm trở cách xa bờ, chị Linh đã kêu cứu anh Dương là nhân viên mô tô nước gần đó. Anh Dương yêu cầu chị Linh thuê lái với giá 200.000 đồng và chị đồng ý.

Quá trình cứu vớt, anh Dương qua kéo thuyền sup mà không cứu người vì thấy hai người bạn của chị Linh có mặc áo phao, cách bờ khoảng 10m, đang bơi vào bờ. Do bức xúc vì không cứu bạn mình, chị Linh và anh Dương xảy ra tranh cãi. Chị Linh cầm điện thoại lên quay. Thấy vậy, anh Dương xông đến dùng tay đánh trúng vào tai bên trái của chị Linh, không cho chị Linh ghi hình nữa, sau đó nhiều người đã đến can ngăn. Chị Linh và bạn đến lễ tân của Khách sạn Casa Maya phản ánh sự việc và thanh toán tiền dịch vụ.

Ngày 4/5, sau khi về lại Hà Nội, chị Linh đi khám tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, phát hiện bị thủng màng tai bên trái. Chị Linh đã đăng tải nội dung, hình ảnh, video clip lên các trang mạng xã hội Facebook chủ tài khoản “D. Linh Nguyễn” và Tiktok chủ tài khoản “linhbongram” với nội dung “Mình bị hành hung bởi nhân viên khu du lịch Bãi Kinh Bình Hưng...”, nhờ các cơ quan chức năng can thiệp, giải quyết vụ việc.

Ngay sau khi tiếp nhận phản ánh, sáng 6/5, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh đã phối hợp địa phương và đơn vị liên quan tổ chức làm việc với đại diện quản lý Khách sạn Casa Maya. Công an huyện Ninh Hải đã triệu tập làm việc đối với Phạm Đình Dương (ngụ tại Hiệp Mỹ, xã Cam Thịnh Đông, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa), hiện cho thuê dịch vụ sử dụng mô tô nước tự phát tại bờ biển Bãi Kinh trong khuôn viên của Khách sạn Casa Maya, cùng một số người có liên quan để xác minh, làm rõ, củng cố hồ sơ, xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

Khu vực bãi Kinh (xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải) nơi xảy vụ việc mâu thuẫn giữa nữ du khách với nhóm cho thuê dịch vụ sử dụng mô tô nước. Ảnh: Nguyễn Thành/TTXVN

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận cho biết, Sở đã chỉ đạo lãnh đạo Phòng Quản lý Thể thao và Du lịch liên hệ thăm hỏi, động viên và có thư xin lỗi đến chị Linh; đồng thời đề nghị chị phối hợp với các cơ quan chức năng địa phương để xử lý vụ việc theo quy định pháp luật. Ngày 7/5, Công an huyện Ninh Hải đã cử cán bộ trực tiếp làm việc với chị Linh tại Công an phường Vĩnh Tuy, thành phố Hà Nội.

Hiện nay, vụ việc đã được Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Ninh Hải thụ lý theo thủ tục tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm, đã làm thủ tục trưng cầu Viện Pháp y Trung ương giám định thương tích của chị Linh để có căn cứ xử lý theo quy định trong thời gian sớm nhất.