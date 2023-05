WTO đề cao sự thành công của Việt Nam

Việt Nam luôn đánh giá cao vai trò, sự hợp tác, hỗ trợ của WTO, đồng thời tôn trọng các nguyên tắc và quy định của hệ thống thương mại đa phương, là nền tảng cho Việt Nam xây dựng, ký kết và thực hiện các hiệp định thương mại song phương và nhiều bên, kể cả các hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới.

Tính đến 2022, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đã tăng gần 8 lần so với thời điểm Việt Nam chính thức gia nhập WTO vào đầu năm 2007 ( 371 tỷ USD năm 2022 so với 48 tỷ USD năm 2007). Vốn FDI thực hiện đạt khoảng 22,4 tỷ USD . Tốc độ tăng trưởng GDP luôn duy trì ở mức cao trên thế giới.

Từ khi gia nhập WTO vào năm 2007, hoạt động thương mại của Việt Nam đã có những bước tiến mạnh mẽ. Ảnh: VietnamPlus.



Hiện nay, như các quốc gia khác, Việt Nam đứng trước các thách thức to lớn do tình trạng “đa khủng hoảng” như chiến tranh và điểm nóng ở một số nước, tác động của đại dịch Covid-19, mất an ninh lương thực và năng lượng, khủng hoảng kinh tế và tài chính cùng với nợ công gia tăng ở các nước đang phát triển, biến đổi khí hậu, gây ảnh hưởng ngày càng lớn đến chuỗi sản xuất, cung ứng và tiêu thụ, thương mại trên toàn cầu.

Để duy trì và tăng cường vai trò của WTO nhằm bảo vệ lợi ích quốc gia, doanh nghiệp và người dân, Việt Nam cần tiếp tục phát huy vai trò thành viên có trách nhiệm của WTO, chủ động, tích cực tại các khuôn khổ hợp tác của tổ chức này, nỗ lực thực hiện đầy đủ các cam kết trong WTO, đồng thời đóng góp tích cực trên tinh thần xây dựng đối với các vấn đề quan tâm chung tại WTO.

Chủ trương nhất quán của Việt Nam là tiếp tục ủng hộ một hệ thống thương mại đa phương mở, minh bạch, công bằng và dựa trên luật lệ với WTO đóng vai trò trung tâm nhằm thúc đẩy thương mại, đầu tư, đồng thời góp phần ứng phó hiệu quả với các thách thức đặt ra đối với các nước, như kết nối các chuỗi cung ứng, loại bỏ các hàng rào thuế quan, chống chủ nghĩa bảo hộ thương mại, thúc đẩy trao đổi thương mại trong bối cảnh thương mại toàn cầu đang có dấu hiệu giảm sút hiện nay.