WHO nói gì trong cuộc họp khẩn về "siêu biến thể" Covid-19?

Phát ngôn viên WHO Christian Lindmeier nói tại cuộc họp rằng sẽ mất vài tuần để hiểu về tác động của biến thể B.1.1.529. Đồng thời, các nhà nghiên cứu đang cố gắng xác định nó lây nhiễm như thế nào cũng như ảnh hưởng đến việc trị liệu và tác dụng của vắc-xin Covid-19 ra sao.



"Các quốc gia nên có cách tiếp cận khoa học và cân nhắc rủi ro khi thực hiện các biện pháp du lịch" - phát ngôn viên WHO khuyến cáo.



Đức, Ý, Anh và Pháp đã thông báo hạn chế du lịch đối với các chuyến bay đến từ nhiều quốc gia phía Nam châu Phi trong bối cảnh WHO cho biết sẽ chia sẻ thêm hướng dẫn cho các chính phủ liên quan đến biến thể B.1.1.529.



Đức tuyên bố cấm hầu hết chuyến bay từ phía Nam châu Phi và "có thể là những quốc gia lân cận". Ý sẽ cấm nhập cảnh đối với những người từng đến Nam Phi, Lesotho, Botswana, Zimbabwe, Mozambique, Namibia hoặc Swaziland trong 2 tuần qua. Pháp cũng đình chỉ tất cả chuyến bay đến từ phía Nam châu Phi trong 48 giờ.

Người dân ở Nam Phi chờ đăng ký tiêm vắc-xin Covid-19. Ảnh: Reuters Trong khi đó, Anh ngày 26-11 cảnh báo B.1.1.529 là biến thể quan trọng nhất của virus SARS-CoV-2 từng được phát hiện cho đến nay. Các nhà khoa học vẫn đang tìm hiểu liệu vắc-xin Covid-19 có chống lại biến thể này hiệu quả hay không.



Bộ trưởng Giao thông vận tải Anh Grant Shapps nhấn mạnh bài học về Covid-19 là "cần phải hành động sớm". London đã áp đặt lệnh cấm các chuyến bay từ Nam Phi, Namibia, Botswana, Zimbabwe, Lesentine và Eswatini nhằm đề phòng biến thể mới lây lan.



Theo cơ quan y tế Anh, biến thể B.1.1.529 có một protein gai đột biến khác đáng kể so với một trong những virus SARS-CoV-2 ban đầu được dùng để phát triển vắc-xin Covid-19. Có thể mất vài tuần nữa mới tổng hợp được tất cả thông tin cần thiết về các đặc điểm của biến thể B.1.1.529.