WHO cảnh báo siro cực độc liên quan 6 ca tử vong

"Các cuộc điều tra đang được tiến hành để xác định nguồn gốc của sản phẩm", WHO cho biết. Một phát ngôn viên của WHO nói với Reuters, ngoài Cameroon, siro có thể được bán các quốc gia khác. Do đó, WHO đưa ra cảnh báo toàn cầu kêu gọi các nước giám sát nhiều hơn.

Mẫu siro ho Naturcold.