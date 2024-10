Hơn 95% trong số 660.000 ca ung thư cổ tử cung xảy ra trên toàn cầu do HPV gây ra. Mới đây, WHO thông báo bổ sung vắc-xin HPV dùng một liều duy nhất. WHO bổ sung vắc-xin HPV phòng ngừa ung thư cổ tử cung. Đồ họa: Cao Thơm Cột mốc quan trọng này sẽ góp phần cải thiện nguồn cung vắc-xin HPV bền vững cho phép nhiều bé gái được tiếp cận với vắc-xin phòng ngừa ung thư cổ tử cung. Tiến sĩ Tedros Adhanom Ghebreyesus, Tổng Giám đốc WHO cho biết: "Không giống như hầu hết các loại ung thư khác, chúng ta có khả năng loại bỏ ung thư cổ tử cung, bằng cách thêm một lựa chọn nữa cho lịch tiêm vắc-xin HPV một liều". Hơn 95% trong số 660.000 ca ung thư cổ tử cung xảy ra trên toàn cầu mỗi năm là do HPV gây ra. Cứ hai phút, trên thế giới có một phụ nữ tử vong vì căn bệnh này và 90% số ca tử vong xảy ra ở các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình. Trong số 20 quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi ung thư cổ tử cung, có 19 quốc gia ở Châu Phi. Việc triển khai vắc-xin HPV đã bị cản trở do tình trạng thiếu hụt nguồn cung toàn cầu kể từ năm 2018 và những thách thức về sản xuất mà một trong những nhà sản xuất gặp phải vào đầu năm nay đã dẫn đến tình trạng thiếu hụt thêm, có khả năng ảnh hưởng đến hàng triệu trẻ em gái cần tiêm vắc-xin HPV ở Châu Phi và Châu Á. Tiến sĩ Kate O'Brien, Giám đốc Bộ phận Tiêm chủng, Vắc-xin và Sinh phẩm của WHO cho biết: "Mục tiêu của trụ cột đầu tiên trong chiến lược toàn cầu của WHO về loại trừ ung thư cổ tử cung là tiêm đủ 90% trẻ em gái trước 15 tuổi. Với những thách thức liên tục về nguồn cung, việc bổ sung sản phẩm vắc-xin một liều này có nghĩa là các quốc gia sẽ có nhiều lựa chọn vắc-xin hơn để tiếp cận được nhiều trẻ em gái hơn". Dữ liệu toàn cầu công bố ngày 15.7.2024 cho thấy tỉ lệ tiêm vắc-xin HPV một liều ở trẻ em gái từ 9-14 tuổi đã tăng từ 20% vào năm 2022, lên 27% vào năm 2023. Năm 2023, 37 quốc gia đã triển khai lịch tiêm một liều. Tính đến ngày 10.9.2024, 57 quốc gia đang triển khai lịch tiêm một liều. WHO ước tính rằng việc áp dụng lịch tiêm một liều đã giúp ít nhất 6 triệu trẻ em gái được tiêm vắc-xin HPV vào năm 2023. Đầu năm 2024, các quốc gia và đối tác đã cam kết gần 600 triệu đô la Mỹ tài trợ mới cho mục tiêu xóa bỏ ung thư cổ tử cung. Nguồn tài trợ bao gồm 180 triệu đô la Mỹ từ Quỹ Bill & Melinda Gates, 10 triệu đô la Mỹ từ UNICEF và 400 triệu đô la Mỹ từ Ngân hàng Thế giới. Cùng với cam kết liên tục mạnh mẽ của Gavi, các khoản đầu tư này sẽ giúp đẩy nhanh việc triển khai và tăng cường phạm vi bao phủ của vắc-xin HPV ở trẻ em gái vào năm 2030. WHO đã tiền thẩm định vào ngày 2.8.2024 đối với một loại vắc-xin HPV bổ sung Walrinvax®, khiến đây trở thành sản phẩm thứ năm có mặt trên thị trường toàn cầu. Điều này sẽ góp phần tạo ra nguồn cung vắc-xin HPV bền vững hơn.