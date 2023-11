Westlife và các nhóm nhạc hát tình ca làm say đắm khán giả Việt giờ ra sao?

Westlife được mệnh danh là những chàng lãng tử hát tình ca

Westlife được thành lập vào năm 1998 với 5 thành viên gồm Mark Feehily, Shane Filan, Kian Egan, Nicky Byrne và Brian McFadden. Ông bầu của nhóm là Louis Walsh, người từng dẫn dắt và đem lại thành công cho nhóm nhạc nam khác - Boyzone.

Westlife ra mắt khán giả vào năm 1998 (Ảnh: News).

Nhóm lần đầu biểu diễn chính thức trong chuyến lưu diễn của Boyzone ở Dublin (Ireland) vào năm 1998. Tháng 3 năm sau, họ phát hành đĩa đơn Swear It Again và nhanh chóng đánh bại các đối thủ khác để chiếm vị trí số 1 trong bảng xếp hạng âm nhạc Billboard tại Anh.

Thời điểm Westlife ra mắt, làng nhạc trẻ thế giới đã có 2 nhóm nhạc nam nổi tiếng đến từ Mỹ là Backstreet Boys và NSYNC. Tuy nhiên, vẻ lãng tử và lịch lãm trong phong cách biểu diễn cùng các bản tình ca day dứt lòng người của Westlife vẫn làm "điên đảo" những khán giả nữ toàn cầu.

Album đầu tiên của nhóm được lấy theo tên nhóm là Westlife đạt thành công lớn khi đứng thứ 2 trong bảng xếp hạng Billboard của Anh. Album thứ hai của nhóm mang tên Coast To Coast cũng nhanh chóng leo lên vị trí quán quân của bảng xếp hạng Billboard tại Anh và lọt vào Top 10 album bán chạy trong năm 2000 tại Anh.

Năm 2001, Westlife có chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới đầu tiên mang tên Where Dreams Come True.

Westlife sở hữu nhiều sản phẩm âm nhạc chất lượng (Ảnh: News).

Sau khi Westlife phát hành được 5 album, thành viên Brian quyết định rời nhóm để phát triển sự nghiệp riêng vào năm 2004. Với 4 thành viên còn lại, Westlife tiếp tục thu âm album thứ sáu Allow Us To Be Frank mang phong cách nhạc Swing và Jazz.

Một năm sau đó, họ ra mắt album thứ bảy Face To Face. Các ca khúc trữ tình như You Raise Me Up, When You Tell Me That You Love Me, Amazing, I Have A Dream, Seasons In The Sun, My Love, If I Let You Go, Flying Without Wings, Soledad, I Lay My Love On You... của họ trở nên quen thuộc, gợi nhớ một thời tuổi trẻ lãng mạn của khán giả thế hệ 8X và 9X Việt Nam.