Từ lâu, tôi đã rong ruổi khắp nơi, đam mê khám phá những miền đất mới lạ. Những địa danh nổi tiếng ngoài Việt Nam luôn cuốn hút tôi, và mải mê theo đuổi những hành trình xa xôi ấy. Cho đến một ngày, những người bạn nước ngoài tôi gặp trên hành trình của tôi đã hỏi: “Việt Nam của bạn đẹp thế nào?” Câu hỏi khiến tôi giật mình. Tôi nhận ra rằng mình biết quá ít về chính quê hương mình. Tại sao tôi chưa từng khám phá những vẻ đẹp gần gũi ấy? Tôi quyết định quay về, bắt đầu hành trình khám phá Việt Nam bằng tất cả giác quan. Từ những ngọn núi trùng điệp ở phía Bắc, những cánh đồng bát ngát ở miền Trung, đến những bãi biển trải dài ở miền Nam, mỗi nơi tôi đi qua đều để lại trong tôi những cảm xúc khó quên. Cảnh sắc tuyệt đẹp, con người thân thiện và văn hóa đa dạng khiến tôi ngỡ ngàng và tự hào. Việt Nam đẹp hơn rất nhiều so với những gì tôi từng thấy ở bất kỳ nơi nào khác trên thế giới. Tôi đã ghi lại những khoảnh khắc ấy, những thước phim đầy cảm xúc, để có thể tự hào khoe với bạn bè quốc tế: “Đây là Việt Nam, đây là quê hương tôi. Chào mừng các bạn đến với Việt Nam!” Tác phẩm: Welcome to Vietnam

Tác gỉả: Đức Nguyễn

Tác phẩm dự thi Cuộc thi Video “Chạm vào cảm xúc” trên Tạp chí Heritage