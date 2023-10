Vùng áp thấp mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, có thể mạnh thành bão

Trong đó, từ ngày 17/10 đến sáng 19/10, ở khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Nam có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 100-250mm, có nơi trên 350mm. Khu vực Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Ngãi và Kon Tum từ 17-19/10 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 40-150mm, có nơi trên 200mm.

Từ chiều 18/10, mưa lớn trên khu vực Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Kon Tum có xu hướng giảm dần.

Ngoài ra, ngày và đêm 17/10 ở khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 80mm. Thời gian mưa dông tập trung vào chiều và tối.

Dự báo do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, ngày 19/10 khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng xảy ra mưa lớn, mưa lớn trên khu vực Trung Trung Bộ giảm dần.

Nguyễn Hoài