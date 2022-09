Vừa về nhà mới 2 ngày, bão Noru đã cuốn sập mái hiên

Chưa kịp hoàn hồn sau bão Noru, người Hội An lại tất bật chạy lũ 0 Chưa kịp khắc phục những ngổn ngang bão Noru để lại, nhiều tiểu thương tại chợ Hội An (TP Hội An, Quảng Nam) lại vội vàng chuyển đồ đạc, rau củ và nông sản đi nơi khác để chạy lũ.