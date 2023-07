Vừa ra tù vì tội giết người lại lĩnh án tử do sát hại chồng của người tình

Ngày 17/7, Toà án nhân dân tỉnh Bình Thuận đưa vụ án giết người ra xét xử đối với bị cáo Nguyễn Minh Vượng (SN 1997, trú tỉnh Nghệ An).

Theo cáo trạng, chị Trịnh Thị Th. (SN 1990) kết hôn với anh Trần Văn Nh. và có 2 người con, cả gia đình thuê nhà trọ sinh sống tại khu phố 7, phường Phước Hội, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận.

Đến tháng 4/2022, do trong cuộc sống vợ chồng có mâu thuẫn nên chị Th. đã nảy sinh tình cảm với Nguyễn Minh Vượng, là bạn bốc vác tại cảng cá La Gi với anh Nh. Th bỏ đến tỉnh Đồng Nai thuê nhà trọ sinh sống với Vượng. Sau một thời gian chung sống, do không có việc làm và nhớ con nên Th. về lại Bình Thuận sống với chồng. Còn Vượng bỏ về Nghệ An sinh sống.