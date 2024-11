Camera giám sát đã ghi lại được khoảnh khắc đáng sợ khi một người đàn ông sống tại Trung Quốc bị hổ lao đến tấn công khi vừa bước ra khỏi cổng nhà. Sự việc xảy ra vào sáng 18/11 vừa qua tại một ngôi làng ở ngoại ô thị trấn Thất Đài Hà, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc. Video do camera giám sát ghi lại cho thấy tiếng hổ gầm vang gần một nông trại, khiến chó và gà kêu lên đầy hoảng loạn. Vài phút sau, một con hổ cỡ lớn chạy lướt qua phía trước cổng trang trại. Khi nghe tiếng động lớn, chủ của trang trại bước ra ngoài để kiểm tra tình hình, nhưng một người hàng xóm đã lên tiếng cảnh báo: "Có một con hổ lớn ở đây". Bất chấp lời cảnh báo này, người đàn ông vẫn mở cổng bước ra ngoài đường để kiểm tra. Khi đang đứng ở ngoài đường để xem xét tình hình, người đàn ông này nghe thấy tiếng gầm của hổ và nhìn thấy con vật đang lao nhanh về phía mình. Your browser does not support the video tag. Vừa bước ra khỏi cổng nhà, người đàn ông bị hổ hoang dã lao đến tấn công (Video: Newsflare). Hình ảnh từ camera giám sát ghi lại cho thấy người đàn ông hốt hoảng quay trở vào trong, đóng cổng trước khi con hổ kịp lao đến. Người này vẫn liều lĩnh đứng giữa sân vì cho rằng con hổ không thể vượt qua được cánh cổng sắt kiên cố. Chỉ vài giây sau, con hổ đã lao nhanh đến và dễ dàng xô lệch cánh cổng sắt. Đến lúc này, người đàn ông mới hoảng sợ bỏ chạy vào trong nhà. May mắn con hổ đã bỏ đi nơi khác, thay vì tiếp tục đuổi theo để tấn công người đàn ông. Theo truyền thông địa phương, con hổ đã tấn công một người dân trong làng khi người này đang cho gia súc ăn. Nạn nhân bị thương nặng ở tay. Dù được đưa đến bệnh viện để cấp cứu, các bác sĩ cho biết vết thương nghiêm trọng và nạn nhân có thể sẽ phải cắt cụt tay. Người dân đã thông báo về sự xuất hiện của hổ với chính quyền địa phương. Cảnh sát đã kêu gọi người dân ở trong nhà, trong khi lực lượng kiểm lâm sử dụng camera cảm biến nhiệt và máy bay không người lái để truy lùng dấu vết con hổ. Chính quyền địa phương cho biết họ sẽ tìm cách đuổi con hổ về rừng và sẽ dùng đến phương án cuối cùng đó là tiêu diệt con vật nếu nó quá hung dữ. Con hổ xuất hiện trong sự việc được xác định là một cá thể hổ Siberia, loài hổ lớn nhất thế giới. Hổ Siberia còn có tên gọi là hổ Triều Tiên, hổ Ussuri hay hổ Mãn Châu. Cá thể hổ Siberia đực trưởng thành có thể nặng từ 180 đến 306kg, trong khi con cái nặng từ 100 đến 170kg. Có trường hợp ghi nhận hổ Siberia đực nặng đến hơn 400kg, nhưng rất hiếm. Hổ Siberia đã từng được phân bố rộng khắp bán đảo Triều Tiên, đông bắc Trung Quốc, phía Đông Mông Cổ và miền đông nước Nga. Tuy nhiên, hiện số lượng loài hổ này đã bị giảm sút mạnh, từng đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng do bị săn bắt quá đà. Theo ước tính, hiện còn chưa đến 600 cá thể hổ Siberia sống trong tự nhiên, khiến đây là một trong những loài mèo lớn có nguy cơ bị tuyệt chủng cao nhất. Hổ Siberia bị xếp vào nhóm động vật nguy cấp cần được bảo vệ. Hiện hổ Siberia chỉ còn được phân bố một phần nhỏ tại vùng biên giới phía Đông Bắc giữa Trung Quốc và Nga. Con mồi của hổ Siberia bao gồm nai, hươu, sơn dương, lợn rừng… Đôi khi hổ Siberia săn cả những loài động vật to lớn như gấu ngựa, gấu nâu để ăn thịt. Khác với loài hổ Bengal nổi tiếng tại Ấn Độ, hổ Siberia rất hiếm khi tấn công con người, một phần vì số lượng loài hổ Siberia còn ít nên khả năng đụng độ với con người hiếm khi xảy ra, và lý do khác vì loài hổ này thường ít hung dữ và không chủ động tấn công con người. Your browser does not support the video tag. Hổ đi lang thang trong làng với móng vuốt dính đầy máu (Video: Weibo). Vào cuối tháng 1 vừa qua, một cá thể hổ Siberia cũng được phát hiện đi vào ngôi làng ở thị trấn Hồn Xuân, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc. Con hổ này đã cắn chết chó nhà để ăn thịt. Camera giám sát sau đó đã ghi lại được hình ảnh con hổ đi lang thang trong làng với móng vuốt nhuốm đầy máu. Con hổ sau đó rời đi mà không để lại dấu vết nào.