Vụ phát hiện thi thể phụ nữ bị giấu trong vườn điều: Truy tìm người con trai

Liên quan tới vụ án phát hiện thi thể người phụ nữ bị chôn vùi, Công an tỉnh Gia Lai vừa ra quyết định truy tìm Nguyễn Văn Tiến (con trai bà V.) để phục vụ điều tra. Ngày 28/9, Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định truy tìm người đối với Nguyễn Văn Tiến (SN 2006, trú thôn 6, xã Ia Le, huyện Chư Pưh), là người bị nghi thực hiện tội phạm hiện không rõ đang ở đâu, cần tổ chức truy tìm để phục vụ điều tra. Quyết định truy tìm người của Cơ quan Cảnh sát Điều tra đối với Nguyễn Văn Tiến Việc truy tìm trên căn cứ quá trình điều tra, xác minh, xác định người có liên quan đến vụ giết người phát hiện ngày 26/9. Trước đó, chiều 26/9, người dân phát hiện thi thể bà N.T.V (60 tuổi, trú thôn 6, xã Ia Le; mẹ của Tiến) được giấu trong một vườn điều. Thời điểm người dân phát hiện thi thể bà V. đang phân hủy, bốc mùi. Được biết thời điểm phát hiện, xác bà V. được chôn vùi dưới đất, trong khi đó Tiến cũng đã đi khỏi địa phương một tuần. Hiện Công an huyện Chư Pưh đã phối hợp với cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.