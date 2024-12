Vụ nữ tài xế lái ô tô lao xuống sông: Do đánh lái, phanh gấp hay nhầm chân ga?

Vụ tai nạn ô tô đi trên cầu lao xuống sông Đồng Nai khiến nhiều người không khỏi thương xót nữ tài xế trẻ 22 tuổi bị thiệt mạng. Với nhiều nghi vấn nguyên nhân như nhầm chân ga hoặc đánh lái, phanh gấp, vụ tai nạn để lại bài học về kỹ năng lái xe. Như VietNamNet đã đưa tin, khoảng 18h ngày 14/12, một chiếc xe hiệu Hyundai i10 di chuyển trên cầu Đồng Nai theo hướng từ tỉnh Bình Dương đi Đồng Nai. Khi đi gần hết cầu, chiếc ô tô bất ngờ bị mất lái, tông gãy lan can bằng sắt rồi lao xuống sông. Nữ tài xế là một cô gái trẻ mới 22 tuổi đã thiệt mạng. Theo chia sẻ từ gia đình, trước khi tai nạn xảy ra, cô gái có trao đổi qua điện thoại với người thân là đang trên đường về nhà. Ảnh: Hoàng Anh Người thân gào khóc khi thấy thi thể chị N. Ảnh: Hoàng Anh Sáng ngày 15/12, ô tô được vớt lên gần như biến dạng hoàn toàn, cản trước và lưới tản nhiệt bị bẹp dúm. Các cửa kính vỡ vụn, nội thất bên trong ngập nước và bùn đất; phần nóc xe bị móp méo nặng do lực tác động khi va chạm và chìm xuống sông. Thi thể cô gái ở tư thế vẫn bám chặt vô lăng. Ảnh: Hoàng Anh Đến nay, chưa có bất kỳ video nào từ camera an ninh hay camera hành trình của phương tiện ghi lại diễn biến vụ tai nạn tại thời điểm đó được chia sẻ. Một số kênh thông tin cho rằng, do giật mình bởi xe trước phanh, cô gái phanh gấp và đánh lái, khiến xe bị văng vào lan can dẫn đến rơi xuống sông. Một số ý kiến lại nghi vấn, có thể nạn nhân đã nhầm chân ga. Vì vậy, cộng đồng mạng còn khá mơ hồ về tình tiết cũng như nguyên nhân khiến chiếc xe leo từ mặt đường lên vỉa hè để lao xuống sông Đồng Nai. Tuy nhiên, theo chuyên gia dạy lái xe, có nhiều bài học kỹ năng lái xe từ vụ việc này. Chia sẻ với PV VietNamNet, anh Đặng Đức Văn (thầy giáo dạy lái ô tô tại TT đào tạo lái xe Đông Đô) cho biết: “Đây không phải vụ tai nạn hy hữu nhưng là bài học đắt giá với các tài xế. Tình huống xe đi trước phanh dừng bất ngờ xảy ra trên đường khá nhiều nhưng nhiều học viên, đặc biệt là học viên nữ thường bị mất bình tĩnh”. “Với những học viên nữ đang học bằng lái hoặc bổ túc tay lái, tôi thường hướng dẫn họ cách ngồi thoải mái khi lái xe để có được trạng thái bình tĩnh, tập trung nhất lúc cầm vô-lăng. Khi tâm lý đã vững, việc xử lý các tình huống khẩn cấp cũng nhanh nhạy hơn, từ đó đảm bảo an toàn cho bản thân và những người xung quanh”, anh chia sẻ. Anh nói thêm: “Trong tình huống phương tiện phía trước phanh gấp, người lái nên quan sát nhanh gương chiếu hậu và không gian xung quanh để tìm lối thoát nếu cần, ví dụ như lề đường hoặc làn đường trống. Tuy nhiên, tài xế cũng phải lưu ý nguyên tắc quan trọng là không đánh lái gấp, vì có thể khiến xe mất kiểm soát hoặc lật xe, gây hậu quả sẽ khó lường hơn”. “Ngoài kỹ năng xử lý tình huống khẩn cấp, tôi nghĩ rằng điều quan trọng nhất mà mỗi tài xế nên ghi nhớ, đặc biệt các tài xế nữ, đó là luôn kiểm soát tốc độ và khoảng cách. Thói quen này giúp giảm bớt một phần nguy cơ gặp phải tình huống phanh gấp”. Ảnh: Hoàng Anh Trở lại vụ việc, nhiều quan điểm cho rằng nữ tài xế trẻ tuổi đã mất bình tĩnh, có thể đã nhầm chân phanh với chân ga thay vì phanh gấp và đánh lái như một số nguồn tin đăng tải. Hiện tại, cơ quan chức năng chưa có kết luận chính thức về nguyên nhân của vụ tai nạn này. Được biết, người nhà nữ tài xế cũng đang kêu gọi trên cộng đồng lái xe chia sẻ hình ảnh từ camera hành trình thời điểm vụ tai nạn xảy ra trên cầu Đồng Nai nếu có. (VietNamNet sẽ tiếp tục cập nhật thông tin vụ việc)