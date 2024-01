Vụ ngoại tình ầm ĩ của hai diễn viên Hàn Quốc

Lúc này, công ty quản lý cho biết không thể bình luận về ồn ào vì nó liên quan đến cuộc sống cá nhân của nam diễn viên. K-Star Global Ent nói thêm hợp đồng độc quyền với Kang đã hết hạn vào tháng 10/2023 và đang đàm phán về việc gia hạn hợp đồng, nhưng phải tạm dừng trong bối cảnh hiện tại.

Trong khi Kang Kyung Joon và người tình biến mất, vợ anh, nữ diễn viên Jang Shin Young, đã đệ đơn ly hôn.

Kang Kyung Joon (SN 1983) là nam diễn viên có tiếng ở Hàn Quốc. Anh từng tham gia nhiều tác phẩm ăn khách như Nonstop 5, My Beloved Sister, To The Beautiful You,7th Grade Civil Servant, Welcome To Waikiki…

Kang Kyung Joon kết hôn với Jang Shin Young vào năm 2018. Họ có hai con trai. Kang xây dựng hình ảnh người chồng chuẩn mực, người cha tận tụy trên các chương trình Same Bed, Different Dreams và The Return of Superman. Vì lý do này, nhiều khán giả bị sốc khi hay tin nam diễn viên ngoại tình.



Kang Kyung Joon và Jang Shin Young từng được ngưỡng mộ với cuộc hôn nhân hạnh phúc.

Sau cáo buộc ngoại tình, Jang Shin Young được cho là phải vật lộn để giải quyết hậu quả mà chồng gây ra.

Tờ Star News đưa tin mỹ nhân sinh năm 1984 rất sốc trước tin chồng nảy sinh quan hệ ngoại tình với phụ nữ khác. Cô kích động đến mức òa khóc nức nở.