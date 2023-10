Vụ nghi ngộ độc do ăn bánh su kem, còn 2 bé đang điều trị

Theo báo cáo mới nhất của Phòng Y tế TP Thủ Đức, hiện, các cơ quan chức năng đã đến cơ sở phân phối bánh su kem có liên quan trên địa bàn quận Bình Thạnh, kiểm tra và làm rõ nguyên nhân.

Được biết, công ty sản xuất bánh su kem phân phối cho cơ sở ở quận Bình Thạnh, có địa chỉ sản xuất tại khu công nghiệp quận Tân Bình theo giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện An toàn thực phẩm do Ban quản lý An toàn thực phẩm TPHCM cấp ngày 20.4.2023.