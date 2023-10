Vụ mẹ con nghi ngộ độc: Vì sao gia đình nghi ngờ do uống sữa?

Từ qua đến giờ tôi cũng lo lắng không biết nguyên nhân tử vong thế nào, có phải do ngộ độc sữa hay không. Mong sớm có kết quả để mọi người bớt hoang mang", ông Sơn chia sẻ.

"Con gái tôi đi ngang thấy nhà bà P. có đám tang, hỏi thăm mới biết. Tôi chạy lại nhà trưa hôm 15/10, lúc đó công an đang khám nghiệm tử thi.

19h ngày 16/10, gia đình tiến hành an táng thi thể bà P. và anh Y. (Ảnh: Bảo Kỳ).

Nạn nhân đang điều trị tiên lượng xấu

Chiều 16/10, các cơ quan chức năng của tỉnh Tiền Giang đã gửi mẫu sữa liên quan đến Phân viện pháp y Trung ương tại TPHCM để giám định. Cơ quan chuyên môn cũng gửi các mẫu giám định khách để tìm nguyên nhân tử vong của nạn nhân.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Văn Dương - Giám đốc Sở Y tế Tiền Giang cho biết, Sở đã nắm thông tin vụ việc và đang chờ kết quả điều tra của công an. Nếu chứng thực được ngộ độc do thực phẩm sẽ tiến hành kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm.

Người dân đến thắp nhang cho cụ P., anh Y. (Ảnh: Bảo Kỳ).

Đối với nạn nhân Phạm Minh T., ông Nguyễn Thanh Truyền - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long cho biết, bệnh nhân nhập viện cùng vợ trong tình trạng không tỉnh táo, có biểu hiện hoảng hốt.

"Bệnh nhân này từ Bệnh viện Triều An - Loan Trâm chuyển đến, đi cùng vợ. Vào cấp cứu lúc 7h15 ngày 15/10. Người bệnh được chẩn đoán co giật CRNN, ngộ độc và viêm phổi", ông Truyền thông tin.

Theo lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long, ông T. tiên lượng xấu và được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng lơ mơ, thở máy, huyết áp đo được là 120/70 mmHg.