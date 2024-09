Vụ khay cơm chỉ có 2 miếng chả: Giáo viên bật khóc đối thoại với Chủ tịch huyện

Tại buổi đối thoại, các giáo viên trường mần non Ánh Dương khẳng định thông tin và hình ảnh về suất ăn chỉ có 2 miếng chả trên mạng xã hôị là đúng sự thật. Ông Nguyễn Tấn Bản, Chủ tịch UBND huyện Châu Đức (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết, UBND huyện vừa tổ chức đối thoại với giáo viên, nhân viên trường mầm non Ánh Dương để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng liên quan đến vụ lùm xùm khay cơm giáo viên chỉ có 2 miếng chả. Để các giáo viên thoải mái trao đổi, buổi đối thoại này không có sự tham gia của Ban giám hiệu nhà trường, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn, lãnh đạo Ban thanh tra nhân dân, các Tổ trưởng bộ môn. Toàn cảnh buổi đối thoại. (Ảnh: Người đưa tin) Theo các cô giáo, thực trạng này đã kéo dài từ nhiều năm, món ăn ngày càng sơ sài. Đáng nói, không chỉ phần ăn của giáo viên mà phần ăn của học sinh cũng sơ sài không kém, thực đơn nhiều món không đảm bảo. "Ban giám hiệu cũng không bao giờ công khai tiền ăn, chỉ khi báo chí vào cuộc thì mới được công bố số tiền ăn như 1 tuần vừa qua", một giáo viên cho hay. Một số ý kiến khác cũng cho biết, tiền lương, tiền tăng thu nhập, một số khoản tiền không được Ban giám hiệu công khai. Các giáo viên, nhân viên trường mần non Ánh Dương phải làm nhiều việc khác nhau, không có thời gian nghỉ ngơi. Thậm chí, giáo viên, nhân viên cũng bị hiệu trưởng bắt cả nhổ cỏ, quét dọn, làm phụ hồ. "Sợ bị chèn ép, mất việc làm người lao động ở đây không bao giờ dám có ý kiến. Chỉ khi có buổi đối thoại này, không có sự có mặt của Ban giám hiệu thì chúng tôi mới dám đứng lên nói", một giáo viên bật khóc. Lắng nghe tâm tư của giáo viên, Chủ tịch UBND huyện Châu Đức gửi lời xin lỗi tới các cô giáo, nhân viên của trường. "Những ý kiến của các giáo viên, nhân viên nhà trường chúng đã ghi nhận. Giáo viên mong muốn minh bạch thu chi, bữa ăn của mình và các cháu được cải thiện đều là những vấn đề chính đáng", ông Bản nói. UBND huyện Châu Đức đã yêu cầu phòng Nội vụ tổ chức thanh tra toàn diện nhà trường kể từ thời điểm hiệu trưởng mới nhận chức trở lại đây. Bên cạnh đó, địa phương sẽ có buổi họp để đưa ra hình thức xử lý tiếp theo và thông tin lại sớm nhất . Hình ảnh khay cơm của giáo viên trường mầm non Ánh Dương. Trước đó, tài khoản mạng xã hội T.X.T. đăng nội dung phản ánh về khay cơm trưa có giá 30.000 đồng của giáo viên trường Mầm non Ánh Dương. Theo hình ảnh được chia sẻ thì khay cơm chỉ có cơm và 2 miếng chả lụa, kèm ít nước mắm; một số khay khác có cơm và vài miếng thịt xào măng. Những hình ảnh nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, không ít người bày tỏ sự bức xúc và hy vọng cơ quan chức năng sẽ vào cuộc xác minh. Trường mầm non cũng từng bị bà Trần Thị Thiên Kim (nhân viên nấu ăn của trường) tố bớt xén khẩu phần ăn của trẻ. Sau đó, bà Kim bị sa thải. Bà Kim khởi kiện hiệu trưởng ra TAND huyện Châu Đức vì sa thải lao động trái quy định. Liên quan đến vụ việc, tại phiên sơ thẩm, TAND huyện Châu Đức buộc trường Mầm non Ánh Dương nhận bà Kim trở lại làm việc và bồi thường số tiền hơn 88 triệu đồng. Cùng đó là khôi phục chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật cho người lao động. Lương Ý