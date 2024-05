Vụ đánh ghen có hình ảnh phản cảm xôn xao mạng xã hội: Xử lý người đăng clip

Ngày 12-5, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội đối với ông L.T.K. (SN 1984, trú tại phường Lào Cai, TP Lào Cai) với số tiền xử phạt là là 7,5 triệu đồng.